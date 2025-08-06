惠譽預測2025經濟成長率3.4% 下半年高度不確定 半導體稅率或達20%

國際信評機構惠譽已確認台灣的長期外幣發行人違約評級（IDR）為「AA」，展望為穩定。惠譽預期我國2025年GDP成長率為3.4%，高於官方預測的3.1%；2026年至2027年將略降至2.7%，但仍穩健，主要受AI相關產品出口與私人消費溫和成長支撐。不過，今年下半年成長預測面臨高度不確定性，包括美國關稅影響。目前半導體關稅維持零稅率，但正在接受美國232條調查，調查後「對等」稅率可能高達20%。

惠譽並指出保險業風險：台灣的壽險產業龐大，並對新台幣升值高度敏感，因其持有大量美元部位。雖然5月新台幣升值幅度溫和（7%），但仍促使中央銀行介入，以穩定匯率並限制保險業損失。儘管如此，主權的強健財政地位使其有能力吸收即使是來自保險業的大規模潛在負債。然而，若匯率出現劇烈升值壓力，將對金融穩定構成嚴峻挑戰。

全球競爭力方面：台灣的先進製造業與專業半導體生態系賦予其顯著競爭優勢，台積電（2330）在晶圓代工市場全球市占率達60%，台灣廠商亦掌握全球近90%的AI伺服器產能。然而，兩岸緊張情勢與人口老化對營商環境及中期成長構成挑戰。能源安全亦因高度依賴進口而仍是風險因素。其他風險還包括主要貿易夥伴經濟放緩、全球AI需求下降與地緣政治緊張。中期成長也面臨人口老化的逆風。

兩岸關係持續緊張：惠譽預期兩岸關係將持續緊繃，並伴隨複雜局勢與頻繁事件，例如中國大陸於2024年10月及2025年4月環台軍演。自2016年執政的民進黨政府大幅增加國防支出。