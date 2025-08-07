記憶體廠突圍 搶利基市場

三星傳出將延後停供DDR4，台灣DRAM廠轉盈時程再添變數。在主流戰場難以勝出下，華邦（2344）、南亞科等台灣記憶體廠，正加速轉進非標準型與利基型市場，積極搶攻高頻寬、低功耗等特殊應用商機，尋求差異化突圍。

華邦總經理陳沛銘昨（6）日於法說會指出，華邦主攻的Cube記憶體定位介於DDR4／LPDDR4與高頻寬記憶體之間，強調高I／O 數、高頻寬與低功耗特性，產品主打穿戴裝置、人機介面（HMI）、邊緣AI與車用電子市場等應用。

南亞科持續經營中容量DDR4市場之餘，也與集團旗下封測廠福懋科合作強化3D IC相關製程，同時投資新創公司補丁科技，開發具備高頻寬、低功耗特性的客製化記憶體，搶進AI邊緣運算、通訊、車電等領域。