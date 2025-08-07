通膨連三月低於警戒線

主計總處昨（6）日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率1.54%，連續三個月低於2%通膨警戒線。主計總處表示，數據呈現國內物價持續平穩，評估美國對等關稅正式上路後，推升通膨力道仍有限。

主計總處統計，7月CPI年增率為1.54%，比6月CPI年增率1.36%略微上漲0.37個百分點，主因蔬菜受7月風災豪雨影響，量減價揚，加上逢暑期旅遊旺季，旅遊團費及機票等費用走高，與6月下旬台鐵票價調漲，不過水果及成衣價格下跌，因此抵銷部分漲幅。

其中，7月房租漲2.33%，外食費漲3.48%，與前幾月漲幅差不多。不過房租漲幅仍是近三個月最高，外食漲幅是近二月最高。

美方上周宣布台灣暫時性稅率20%，對等關稅8月7日起實施，外界關注是否對後續物價產生影響。例如美國調漲進口關稅後，美國產品可能漲價，採購美國進口商品更貴，產生外溢效果。

綜合統計處專委曹志弘說明，觀察美國政府陸續公布的關稅稅率，目前8月出爐的新數值，幾乎都低於4月所公布的版本，像台灣稅率從32%降到20%，因此他評估，美國對等關稅對於台灣物價的影響會比較小。

曹志弘指出，美國對等關稅政策使國際需求下降，以國際農工原料價格為例，以7月份和宣布對等關稅前的3月相比，價格多呈現下跌。此外新台幣匯率這幾個月持續升值，有助於減輕進口壓力，可緩解物價上漲的力道。

曹志弘表示，綜合來看，對等關稅對台灣物價影響，其實有正、有負，不過抑制物價效果比較大。目前國內物價持續平穩，因此他研判，8月通膨率應該和7月差不多，仍會低於2%。

7月交通及通訊類漲0.91%，因機票價格上漲，以及6月下旬台鐵調漲火車票價，運輸費上漲3.4%；食物類漲0.36%。