三星不停供DDR4 台廠警戒 報價恐面臨反轉壓力

全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4 DRAM計畫喊卡，將遞延至2026年底實行，原本因三星等大廠退場帶動的DDR4現貨價飆漲行情，隨三星「王者歸位」吹皺一池春水，恐面臨反轉壓力，南亞科（2408）、華邦等台灣DRAM廠轉盈添變數，威剛、晶豪科等記憶體廠同步承壓。

業界直言，過去幾個月因市場普遍預期三星等大廠將陸續退出DDR4市場，推升現貨價一路狂飆，甚至出現DDR4報價比更高貴的DDR5高，現貨價價差高達一倍的「史上最大價格倒掛」現象，讓台灣主攻DDR4晶片生產的南亞科、華邦後市充滿想像空間，威剛、晶豪科等也有低價庫存可期。

DDR4市況有變數

隨著三星策略轉彎，業界擔憂，未來若DDR4報價漲勢止步，甚至因供應增加而鬆動，台廠在轉型壓力與報價修正雙重壓力下，恐將再度陷入苦戰。

DDR4雖屬上一代記憶體規格，但在工業電腦、通訊設備、伺服器主板等應用仍占有關鍵位置，受惠美中貿易緊張與美國關稅提前拉貨潮，加上大廠先前有意停供引發追價，根據研調機構集邦科技（TrendForce）資料，PC用DDR4 8Gb（1Gx8）7月底合約價漲至3.9美元，較6月暴漲50%，8GB模組合約價亦來到26.5美元，超越DDR5模組的25.5美元，出現罕見價格倒掛。

不過，三星卻改變DDR4停供計畫。南韓媒體《The Elec》報導，三星因高頻寬記憶體（HBM）業務進度不如預期，難以快速消化先進製程產能，加上1z節點的DDR4產線早已折舊完畢、成本優勢顯著，在近期DDR4報價飆漲、獲利誘因提高下，選擇延長投產以提高資源利用率。

台廠原本看好DDR4報價大漲趨勢，有助扭轉營運頹勢，如今三星繼續生產DDR4，恐打亂市場供需平衡，法人認為後續DDR4價格漲幅將趨緩甚至反轉向下，不利相關廠商後市。

南亞科原本便持續供應8Gb DDR4產品，日前於法說會釋出本季DDR4價格可望持續上揚，帶動毛利率回到正值。

威剛7月下旬受訪時指出，DDR4庫存偏低，加上終端備貨力道回溫，下半年營收隨市況改善而升溫。