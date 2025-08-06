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昇達科估7月營運低點 低軌衛星產品出貨8月起回升

中央社／ 台北6日電

專注於高頻通訊元件與低軌衛星技術的昇達科技今天公告7月合併營收新台幣1.26億元，年減43.69%，主要受到去年基期認列範圍與匯率條件差異所致，若扣除這些結構性因素，實質營運動能仍具穩定性。

昇達科指出，影響營收最大者雖為低軌衛星（LEO）產品出貨進度延遲，但主要客戶部分元件測試7月尚未結束，導致7月出貨受到約3500萬元的影響。根據客戶近期交期安排顯示，後續出貨進度已明確，7月當為階段性低點，預期8月起將逐月回升，進入正常供貨軌道。

昇達科說明，目前在手的低軌衛星產品訂單超過新台幣4億元，多數將集中於未來3個月內出貨，加上後續新增訂單仍將持續貢獻全年營收。

在產能方面，昇達科預計第4季啟用的新廠區也將開始貢獻產能，有利出貨規模再擴大。樂觀看待第4季營運動能，有機會延續第3季落底後的反彈態勢，逐步攀升，穩健推進全年成長目標。

昇達科表示，2024年7月營收中包含已不納入合併報表的子公司正通科技，另因匯率差距明顯，兩者合計對今年7月營收造成約2000萬元的影響；此外，射頻產品去年7月為出貨高峰期，今年則相對平淡，年減影響約1500萬元。

另外，在5G回傳設備市場方面，昇達科說明，7月需求略為轉淡，研判可能與今年暑期淡季影響較明顯有關，該部分年減金額約3000萬元。

5G 營收 匯率 昇達科 新台幣 低軌衛星

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