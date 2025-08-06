亞光：下半年營收有望成長　菲律賓擴產因應關稅

光學元件廠亞光今天召開法人說明會，董事長賴以仁表示，下半年營收有機會繼續成長，為因應關稅影響，亞光已開始擴大菲律賓產能，可能有部分產品移往菲律賓生產，同時也在泰國租用新廠房。

賴以仁指出，車載鏡頭並未直接出貨到美國，不受關稅影響；緬甸生產的數位相機完成品有一半銷往美國，目前緬甸關稅為40%，緬甸政府正與美方協商，仍有可能降低關稅。

今年上半年新台幣兌美元升值約11%，亞光卻有匯兌收益，賴以仁解釋，亞光的幣別有人民幣、日幣和美元等，採多元功能性獲利，上半年新台幣升值帶來美元淨負債的兌換利益，日幣淨負債也因為新台幣升值產生額外利益。

亞光今年第2季營收約新台幣69.08億元，季增28%，年增23%；營業淨利約6.75億元，季增1.21倍，年增79%；業外受惠於利息收入約8900萬元及匯兌收益約3.24億元，稅後淨利達7.99億元，季增2.62倍，年增79%；每股盈餘2.86元。

觀察亞光各產品比重，包含無人機、鏡片、稜鏡等光學元件占41%，數位相機占19%，影像感測器（CIS）占17%，車載鏡頭占9.1%，瞄準器占6%。

賴以仁指出，今年第2季獲利寫下近年單季新高，以數位相機和運動相機成長最明顯。數位相機今年到7月為止已出貨160萬台，超越去年全年的136萬台，從目前客戶需求來看，下半年數位相機出貨還會成長；運動相機今年有望成長約2倍。

他說，車載鏡頭因為終端汽車市場銷售波動，下半年表現預期與上半年持平；無人機營收占比約3%，仍然偏低，預期今、明年會繼續成長；亞光也已與多家人形機器人業者合作，正在小量測試階段。