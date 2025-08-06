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遠傳上半年營收獲利登高　參與LiTV新一輪募資

中央社／ 台北6日電

遠傳電信上半年營收、合併EBITDA同寫歷史新高，遠傳持續進行策略性投資，董事會核准參與「LiTV 立視線上影視」新一輪募資，智慧能源領域，遠傳也取得思納捷科技過半股權，持續擴大服務版圖。

遠傳電信今天召開第2季法人說明會，隨著用戶穩定升級5G、合併綜效持續發酵，以及數位生活服務、預付卡業務穩健成長，遠傳第2季合併總營收新台幣252.3億元、合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）93.9億元，皆創下同期歷史新高，第2季稅後淨利33.7億元，登上近11年來同期新高。

累計上半年，遠傳合併總營收512.7億元、合併EBITDA為188.7億元，同步寫下歷史新高，稅後淨利66.2億元，刷新19年來同期新高，稅後每股盈餘（EPS）為1.83元，財測達成率為104%。

遠傳表示，用戶持續升級5G，帶動行動通訊服務營收穩健成長，遠傳上半年行動服務營收年增1%、獲利年增2%，月租型用戶5G滲透率提升至45%，穩居業界之冠。遠亞合併後，在原亞太用戶換約推升下，帶動續約用戶整體月租費提升14%；整體4G用戶續約升級5G月租費提升約40%。

企業資通訊需求旺盛，遠傳表示，上半年智慧資通訊專案合約金額年增高達126%，主要受惠永續智慧城市專案，合約金額成長達158%，電信系統整合、智慧醫療與數位轉型專案也同步挹注。

遠傳指出，積極深化影視內容投資，除了籌組娛樂基金，開發本土內容，近期更與韓國CJ ENM集團合作打造華語版「我們的藍調時光」。

此外，遠傳董事會於今天核准參與台灣最大線上看電視平台「LiTV 立視線上影視」新一輪募資，將有助遠傳深化影音內容與數位廣告業務。

在智慧能源物聯網領域，遠傳投資取得思納捷科技（InSynerger）過半股權，目前已整合超過800種物聯網裝置等優勢，將助攻遠傳鞏固能源管理市場地位，推動智慧建築、電動車充電等解決方案。

遠傳強調，一向是進行策略性投資、而非財務投資，近期更加速透過策略投資擴大服務版圖，與專精不同領域的業者結盟，不僅能發揮綜效、也有助於接觸更多元廣大的用戶，遠傳目前持續積極評估各領域的投資機會，包含數位服務、智慧醫療、企業智慧資通訊等業務。

此外，遠傳表示，將於年底完成亞太電信用戶整合，原亞太電信用戶目前換約遠傳的狀況良好，進度一直都有達到目標。

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