半導體技術賽局　專家：2奈米勝負已定台積電勝出

台積電近日傳出2奈米製程營業秘密外洩事件，引發各界高度關注全球半導體廠2奈米製程技術的進展與競爭態勢。半導體產業專家表示，2奈米的賽局勝負已定，台積電維持領先地位，A16製程也將由台積電獨領風騷，A14製程賽局才剛開始，結果值得追蹤觀察。

半導體產業專家指出，日本Rapidus日前宣布2奈米製程試產成功，不過，Rapidus的產能規模和商業模式與3大半導體廠台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）有很大的差距。

專家表示，英特爾的18A製程良率欠佳，此外，英特爾執行長陳立武說，除非有主要客戶承諾，否則無法支撐14A製程開發，英特爾面臨沉重財務壓力，在製程技術推進恐難以為繼。

專家指出，觀察目前全球2奈米製程將僅剩台積電和三星2廠對戰局面，台積電2奈米將於今年下半年量產，三星緊追在後，將於2026年上半年量產2奈米。

其中，三星2奈米晶片僅自家手機採用，台積電2奈米製程客戶則有蘋果（Apple）、聯發科、高通（Qualcomm）及超微（AMD）等大廠，應用領域包含智慧手機晶片和電腦中央處理器（CPU）。

專家說，台積電在2奈米的良率、客戶結構、量產規模和市占等方面，皆遙遙領先三星。2奈米製程的賽局可說是已經結束，勝負已定，三星要逆轉勝的機率微乎其微。

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克日前發文表示，自駕車晶片AI6將委由三星美國廠代工生產。專家表示，可能因為台積電產能有限，以及特斯拉嚴控成本考量，特斯拉才會將AI6晶片委由三星代工，不過，特斯拉未來是否會回頭找台積電代工，值得觀察。

台積電A16製程預計2026年下半年量產，將採用超級電軌（SPR），半導體專家分析，半導體製程技術發展主要聚焦節能與降低功耗，SPR是節能的一大關鍵，因A16是台積電首款採用SPR的製程技術，與三星競爭的結果將於明年揭曉，不過預期仍將由台積電獨領風騷。

與N2P製程相比，台積電A16製程在相同速度下，功耗可降低15%至20%，台積電A14製程將於2028年量產，在相同速度下，功耗可較2奈米降低25%至30%。

專家說，A14製程可能新增新應用領域，包含AI機器人、自駕車、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等，工序、材料等方面可能隨著出現變革，為三星添增新機會，這一新賽局才剛開始，結果如何值得追蹤觀察，預期2026年態勢將可逐步明朗化。