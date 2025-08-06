士電上半年獲利創同期次高 擬進軍澳洲太陽光電儲能
重電大廠士林電機今天公布上半年財報，歸屬母公司業主獲利新台幣21.12億元，創歷史同期次高，每股基本純益4.05元。士電第2季獲利8.89億元，儘管季減27.28%，仍為同期次高，單季每股盈餘1.7元。
士電董事會今天通過澳洲太陽光電儲能投資案，擬投資規模新台幣8億元，授權董事長許育瑞進行後續股權投資規劃。
士電指出，士電與合作夥伴重視且期待澳洲太陽光電儲能市場發展，擬尋找策略性及財務性投資人，共同布建澳洲太陽光電儲能案場。
士電第2季合併營收88.6億元，季減14%，仍創歷史同期新高；單季毛利率22.86%、營業利益率13.23%，均為同期次高。
展望今年營運，士電先前評估，今年營收和獲利可超過預期目標，較2024年成長。
對於關稅變數，士電指出，持續與主要客戶協商，大部分客戶願意吸收，主因是客戶對產品需求大於關稅成本壓力，關稅變數不會影響經營。
談到匯率，士電表示，應收帳款評價和美元存款可能有部分影響，但士電大部分材料進口也以美元計價，且電裝品外銷以歐元計價衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，新客戶報價採用新的台幣匯率基準。
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