宸鴻：客戶提前拉貨第2季營運佳 全年審慎樂觀

觸控面板廠宸鴻科技策略長劉詩亮今天表示，客戶因關稅疑慮提前拉貨，使今年第2季營運表現特別好，其中以平板電腦產品成長最多；執行長謝立群指出，雖然提前拉貨力道在7月放緩，但樂觀審慎看好今年營運成長。

宸鴻今天公告第2季自結合併營收為新台幣186.1億元，歸屬於母公司稅後淨利約4.3億元，稅後稀釋每股淨利1.07元。1至6月累計稅後稀釋每股淨利1.47元。

謝立群指出，3D列印最大客戶不斷有新產品量產，今年營收可望較去年有雙位數成長，但占整體營收仍低於5%。3D列印產品的主要客戶是運動鞋業，且自行車座墊，頭盔護墊等產品也有需求；另外，電子紙相關產品今年市況也十分看好。至於光達產品仍屬耕耘的一年，只能步步前進，沒跳躍式成長。

宸鴻說明，第2季認列淨利息收入約1.7億元，因採美元為功能性貨幣，並認列外匯收益1.7億元。此外，第2季整體策略性投資利益總計約1.9億元，其他業外損失合計1.1億元。

宸鴻今天同步公告7月自結合併營收為54.8億元，較6月減少6.7%，較去年同期減少10.2%。

劉詩亮說明，第2季營收186.1億元季增35.8%，仍較去年同期減少2.8%。第2季營收成長主要來自電子書、平板電腦及筆電需求增加。

產品組合方面，宸鴻第2季7至11吋產品因平板電腦推出新機種，使營收季增60.1%；11至16吋產品營收較第1季成長28.7%，主因人工智慧（AI）筆電及商用筆電需求帶動所致。宸鴻第2季營業毛利12.2億元，季增70.6%，且較去年同期成長49.1%，主要受惠於出貨量放大，營運規模成長及生產效率提升，第2季毛利率由第1季的5.2%增加至6.6%，首次在淡季有逾6%的表現。