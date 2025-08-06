AI 應對經貿巨浪 勤業眾信提三招打造韌性企業

面對全球貿易、匯率與政策壓力，台灣企業若要穩健成長，需同時布局新事業、導入AI強化生產力，並培養韌性思維，以提升經營體質與應變能力。專家提醒，企業應以「新事業布局、生產力提升、韌性思維」三大策略作為轉型核心，善用AI做為經營決策的重要推進器，才能在變局中尋找新機會。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群日前參與數位產業署與台北市電腦公會共同主辦之「AI WAVE SHOW」時分析，當前外部環境變化快速，企業首先應評估自身供應鏈與市場結構，重新規劃海外與在地經營成本與資源配置，拓展新事業與國際市場，以強化整體市場彈性與風險抵禦力。

其次，AI不應只停留在單點導入，而應導入至整體營運流程中，提升生產效率與決策敏捷度，進而打造企業獨特的競爭優勢；第三，企業更需具備「韌性思維」，從風險控管出發，透過AI優化庫存管理、現金流與物流調度能力，提升對突發情勢的應變能力。

針對AI應用進一步深化的關鍵，溫紹群指出，「Agentic AI」的自主執行特性，將是下一階段企業創造價值的重大轉折，AI不再只是員工的輔助工具，而將主動參與流程設計與決策執行，甚至重塑使用者旅程、打造個人化體驗。

企業若要真正落實Agentic AI，必須掌握三項關鍵，第一，建立端到端應用場景，讓AI涵蓋從前端需求到後端服務的完整鏈結，創造具規模效益的應用模式；第二，導入可信賴AI機制，落實責任、透明與隱私保護，減少技術風險，確保AI應用不失控；第三，則是企業資源配置到位，高階管理層需理解AI導入對營收、效率或顧客體驗的具體效益，才能將預算有效投入、推動跨部門整合與實施。

另外，隨著《人工智慧基本法》草案進入立法程序，溫紹群也點出，AI發展不能只靠企業努力，更需法規制度支持，像是美國近期公布的「AI行動計畫」，即強調透過技術創新、基礎設施與國際合作引導AI發展，展現政策對於開放創新的重視與實務推動力。

台灣目前也同步研擬《人工智慧基本法》，方向包含建立風險控管制度、鼓勵技術創新與促進資料共享等。溫紹群認為，這不僅有助於大型企業擴大AI應用，更可降低中小企業導入門檻，搭配未來可能推出的資料開放與財政優惠政策，讓中小企業能加速數位轉型、強化競爭力。

溫紹群指出，《人工智慧基本法》也將對政府所推動的「AI新十大建設」產生戰略支撐，成為企業導入AI的政策後盾，強化產業體質，進一步推動台灣在全球經濟體系中占據更有利位置。