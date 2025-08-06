上銀7月營收月增3.18%　中興電創同期新高

傳動元件廠上銀今天公布7月自結合併營收新台幣20.02億元，月增3.18%，較2024年同期減少5.61%。重電廠中興電工7月自結合併營收23.21億元，月減11.26%，較2024年同期成長11.31%，創歷史同期新高。

上銀累計今年前7月自結合併營收137.66億元，較去年同期微減0.32%。中興電前7月營收158.73億元，年增10.55%。

展望今年營運，上銀先前表示，整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，上銀今年在機電及機器人相關零組件成長可期，今年營收及獲利要達到目標，機電及醫療應用會是發展重點。

在人工智慧（AI）機器人領域，上銀指出，集團提供滾珠螺桿、線性滑軌、交叉滾柱軸承、諧波減速機、單軸模組及次系統等客製化產品，與客戶投入物流機器人、焊接機器人及各專業機器人開發，提供整合性解決方案。

中興電持續受惠台電強韌電網計畫釋出高壓氣體絕緣變電站（GIS）設備需求，法人表示，中興電也受惠晶圓代工廠擴廠，帶動高壓GIS設備拉貨。

中興電先前預期，今年集團整體業績成長目標兩位數百分比，下半年業績可逐季成長。

展望今年訂單規模，中興電指出，電力事業不含風電的在手訂單規模約373億元，今年度拿案目標規模200億元。