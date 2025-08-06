凌航記憶體強勢出擊 搶攻AI終端應用

專注於記憶體解決方案的凌航科技（3135）今日以承銷價28元正式掛牌上市。在AI應用迅速擴展與高效能運算需求不斷攀升的驅動下，記憶體模組需求持續上漲，凌航趁勢推出一系列符合AI NB/PC與伺服器需求的高速記憶體與儲存產品，並同步深耕全球市場，擴大在AI應用、新興市場與客製化解決方案等多元領域的市占率。

凌航於去年Computex中領先同業推出多款針對AI應用設計的新世代模組，包括符合JEDEC標準的CAMM2與CKD-DIMM（CUDIMM/CSODIMM）記憶體模組，CAMM2針對筆電市場訴求輕薄化與可擴充性，提供最高128GB容量與節能特性；CKD-DIMM則導入時脈驅動元件，強化資料準確性與高速運算，廣泛應用於AI NB/PC與工業級平台。凌航並已開發支援XMP 8800MT/s的高頻DDR5模組，展示其在超高頻技術領域的研發優勢。

在企業級儲存方面，凌航推出32TB PCIe Gen5 eSSD Thoth5系列，支援NVMe 2.0、ZNS與SR-IOV等先進功能，對應AI伺服器與資料中心日益複雜的儲存需求。同時，凌航也推出標準伺服器專用eSSD Eagle4 系列，適配U.2規格之伺服器，容量規格從3.2TB（寫入密集型）到30.72TB（讀取密集型），搶攻高階AI訓練平台與雲端運算市場。隨著高階SSD I/O速度突破3600MB/s、層數邁向238層以上，凌航的eSSD產品將在今年進一步放量，成為推升NAND價值的關鍵。

除高階AI應用外，凌航亦積極深耕工控、醫療、教育、數位廣告與車用等多元AI邊緣應用市場。其具備精準IC分類與模組化測試能力，能依據使用情境提供量身訂製的記憶體解決方案，特別在軍工級、寬溫、抗硫、低功耗等工業級應用具備技術門檻。嵌入式模組則主打輕薄、高容量與穩定性，應用於智慧醫療、穿戴式裝置及智慧監控系統。

法人表示，AI NB/PC、AI IPC與AI伺服器將成為記憶體市場成長雙引擎，在全球記憶體產業邁向「高速、高頻寬、高容量、低功耗」的新階段下，凌航以高階記憶體模組為核心，配合AI浪潮與終端應用升級趨勢，可望迎來另一波AI驅動的記憶體升級商機。