慧榮攜手宜鼎及 Unigen 在FMS展出多項AI儲存解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布,將於2025年8月5至7日參加於美國加州聖塔克拉拉舉行的 FMS (the Future of Memory and Storage),並展示其 MonTitan SM8366 PCIe Gen5 SSD 控制晶片解決方案。本次將結合VAST Data Ceres V2 AI儲存平台與宜鼎(Innodisk)集團的Aetina 搭載 NVIDIA MGX 的伺服器進行展示。透過 MonTitan以及多款針對 AI 應用優化的先進儲存解決方案,慧榮科技再次展現其持續推動下一代高擴充性與高效能儲存技術、滿足資料密集型工作負載需求的堅定承諾。

慧榮攜手Unigen,展示搭載SM8366控制晶片的Cheetah高容量128TB QLC E1.L SSD及Cheetah 3.2TB SLC U.2 SSD,並透過VAST Data Ceres V2 Dbox平台,呈現一套高效能且具成本效益的儲存解決方案。CERES V2採用 NVIDIA BlueField-3 DPU強化網路與運算效能,結合精巧的1U機型設計,為追求高擴充性與高吞吐量的關鍵AI部署,提供卓越的儲存容量。

VAST Data營運副總裁 Avery Pham表示,「我們很高興與慧榮共同展示,採用 MonTitan的SSD 可支援 Ceres V2 架構,進一步滿足 AI 與資料密集型工作負載對效能與高儲存容量的需求。此次展示充分展現,將強大的 SSD 技術與 Ceres等分離式儲存架構整合,能協助企業更有效率且更智慧地擴建AI基礎架構。」

慧榮同時展示採用 MonTitan 的 Innodisk 5TS-P 8TB E1.S SSD,搭配由Aetina採用 NVIDIA MGX 模組設計打造的 AEX-2UAI 高效能、短機身邊緣伺服器。AEX-2UAI 邊緣伺服器具備強大 AI 運算能力,可靈活部署於邊緣環境,特別適用於空間受限且對效能要求極高的應用場景。

宜鼎國際工控 Flash 事業處總經理吳錫熙表示:「將採用 MonTitan 技術的5TS-P SSD整合至宜鼎集團 AEX-2UAI 邊緣伺服器,展現雙方在緊湊外型等多元終端應用場域中,實現強大 AI 邊緣運算的共同願景。結合高容量快閃儲存以及採用 MGX 架構的運算平台,我們讓邊緣 AI 系統能在特定空間條件下,獲得更高效能,運行得更快速、更智慧。」

慧榮企業級儲存與顯示介面解決方案事業群資深副總周晏逸表示,「我們的 MonTitan平台專為滿足 AI 伺服器儲存的嚴苛需求而打造。與客戶及模組廠夥伴的合作,突顯了我們提供頂尖 AI SSD 解決方案的實力。很榮幸能與 VAST Data、Aetina及其他合作夥伴攜手,打造從核心到邊緣的 AI 生態系統,共同提供符合次世代 AI 應用於資料中心與企業級儲存需求的超大容量與高效能儲存解決方案。」