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聯電7月營收重新站回200億元為200.40億元 今年次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電7月營收重新站回200億元為200.40億元 ，今年次高。（路透）
聯電7月營收重新站回200億元為200.40億元 ，今年次高。（路透）

聯電（2303）今日公布7月合併營收為200.40億元，月增6.5％，年減4.1，為今年次高，累計前七月合併營收1366.57億元，年增3.3%。3.27％。由於聯電估計，第三季晶圓出貨可望季增，ASP則估計維持平穩，市場看好該公司第三季營運有機會維持成長。

聯電稍早法說會釋出本季展望，預估第3季晶圓出貨量將略增，然而不利的匯率變動將導致以新台幣計算的營收減少。

聯電表示，隨著美國關稅政策拍板，公司將密切關注市場短期內的不確定性與風險。面對總體經濟與地緣政治的挑戰，包括匯率風險，聯電將持續積極管控外匯曝險，並維持財務彈性，以強化公司財務結構及營運韌性。

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