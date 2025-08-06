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文曄董座鄭文宗：若晶片課關稅將全數轉嫁 會關注對後端產品的影響

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／本報資料照片
文曄董事長鄭文宗。圖／本報資料照片

IC通路大廠文曄（3036）董事長鄭文宗今日主持法說會，面對法人關切關稅是否影響公司未來營運表示，美中之間可能新增的關稅政策，對整體電子零組件產業帶來一定不確定性。公司正密切關注232貿易調查結果，待相關關稅細節進一步明朗後，客戶才可能採取具體供應鏈調整行動。公司初步評古，各產品線中僅有被動元件受到關稅影響，對營運的直接衝擊相對有限。至於未來若晶片項目遭課關稅，公司將會完全轉嫁成本，不會吸收相關費用。

鄭文宗指出，公司比較關切的是可能來自關稅的終端需求變化，雖屬間接影響，但公司仍將持續關注國際局勢，靈活調整營運策略以降低潛在風險。

鄭文宗表示，在布局策略方面，公司與日電貿完成換股合作，目的在於強化產品線完整度與拓展銷售通路。公司長期深耕於被動元件代理業務，而Future雖涵蓋部分被動元件，但主要服務歐美客戶；相較之下，日電貿則在台灣市場具有深厚經營基礎，雙方在客戶結構與產品應用上形成高度互補。此次整合可望提升公司提供「主被動元件一站式採購」的能力，增加客戶黏著度。

此外，日電貿可透過文曄在後勤整合能力、國際客戶經驗與技術支援的加值服務，強化其在海外市場（如中國大陸、東南亞、日韓、歐美）的拓展能力。儘管被動元件的產業成長性長期來看未必高於半導體，但在代理模式下的成功導入率較高，對公司而言是一個穩定且具潛力的新市場機會，可望帶動未來營收成長。

文曄今也公布第2季財報，第2季雖面臨匯率波動，但毛利率僅小幅下滑仍達4.32%，比前一季小幅下滑2.6個百分點，單季稅後純益28.3億元，季成長約5%與年成長約32%，超過財測中位數的27.5億元，在扣除特別股息後，每股純益2.28元，也只比首季的2.42元小幅下滑；上半年每股純益4.7元，表現穩健 。

文曄提出第3季，在1美元兌換新台幣29.5元匯率基礎，第3季合併營收預估中位數約為新台幣2915億元，季成長約12%，年成長約12%，合併營業利益預估中位數約新台幣51億元，季成長約10%，年成長約22%，稅後純益預估中位數約31.2億元，季成長約10%，年成長約10%，每股純益預估中位數約2.78元，季成長約22%，年成長約8%。

至於本季各項產品中，仍以AI相關應用持續成長，手機、車用和工控，受到對等關稅未實施前提前備貨拉貨，本季將呈現小幅修正，但幅度約在個位數。至於關稅及匯率波動對公司營運的衝擊在下半年將會減緩。公司預估下半年乃至明年，AI需求將會持續帶來成長動能。另一方面，歐美主要市場已順利走出庫存調整的低谷。供應鏈逐漸恢復健康，工業以及車用需求呈現逐步穩定的復甦，也將有助於集團營收及獲利的成長。

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