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電視品牌2025上半年提前出貨 恐為下半年旺季埋下隱憂

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
研調報告顯示，今年上半年電視品牌提前出貨，推升全球市場總量年增2%。集邦／提供
研調報告顯示，今年上半年電視品牌提前出貨，推升全球市場總量年增2%。集邦／提供

根據集邦（TrendForce）6日發布的最新調查顯示，因關稅帶來的不確定性與中國大陸以舊換新補貼政策推動，2025年上半年全球電視品牌出貨量達9,250萬台，年增2%。由於品牌普遍提前出貨，恐為下半年旺季出貨埋下隱憂。

集邦指出，壓抑下半年旺季動能主要有三個因素：第一，面板成本高居不下，導致品牌廠難以擴大旺季促銷規模。第二，預期關稅調整將影響零售價的心理，促使消費者提前消費，美國上半年電視銷售年增幅維持在2%~3%，透支部分原本應於下半年釋出的需求。第三，截至上半年，中國大陸的補貼資金已使用超過60%，後續補貼規模恐將縮減，因而抑制下半年內需動能。據此，集邦預期性下修2025出貨量至1億9,571萬台，年減1.1%。

Vizio、TCL、Hisense 上半年出貨表現優異 韓系品牌面臨市占流失壓力

觀察上半年電視出貨表現，前五大品牌依序為Samsung、TCL、Hisense、LGE和Xiaomi，合計囊括65.6%的市場。TCL與Hisense因中國大陸補貼政策延續、美國關稅不確定因素影響，上半年出貨分別年增12.5%和7.3%，優於市場平均，市占率較2024年有所提升。

此外，Walmart宣布併購Vizio後，預計2025年底將其納入自有品牌，因此Vizio在Walmart、Sam’s Club等通路皆成為優先推薦商品，上半年出貨量成長13%，為各品牌之最，預估其全年出貨將年增逾30%。

Mini LED 電視出貨動能強 大陸品牌市占攀升

集邦分析，受惠於中國大陸以舊換新政策與節能補貼，TCL、Hisense、Xiaomi加大推廣Mini LED電視力度，預計將帶動今年Mini LED電視全球出貨量年增67%，達1,290萬台，前述三大品牌的合計市占將成長至62%，Mini LED電視的滲透率則約6.6%。

2025年OLED技術占全球電視比重約3.4%，由於Samsung上調今年出貨目標至200萬台，將帶動OLED電視全年出貨量年增5.6%，達668萬台，兩大韓國品牌合計市占近80%。至於高刷新率電視（120hz及以上）受到中高階產品需求帶動，預期今年出貨年增率為24.4%，在政策和品牌升級驅動下，整體高刷新率產品市場滲透率將達13.6%。

儘管2025年全球電視市場總量成長趨緩，但技術驅動的結構性升級將成為品牌競爭核心。各大廠商積極透過Mini LED、OLED及高刷新率產品強化差異，並依據區域市場需求深化在地布局。

LED 電視

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