宏碁智醫加速全球布局 AI 醫療軟體全球應用突破500家醫療院所　

宏碁智醫（6857）6日宣布，其AI醫療軟體產品已成功導入全球超過500間醫療院所（包括診所、大型醫院及診斷中心），涵蓋台灣、日本、東南亞、中美洲及歐洲等多個市場與地區。此一里程碑顯示宏碁智醫在推動人工智慧應用於臨床決策輔助與早期疾病篩檢的實績與專業實力，並反映出市場對智慧醫療解決方案的高度需求。

宏碁智醫致力於開發可落地的AI醫療軟體，旗下產品涵蓋AI輔助糖尿性視網膜病變判讀軟體（VeriSee DR）、AI輔助年齡性黃斑部病變篩檢軟體（VeriSee AMD）、AI輔助骨質密度異常篩檢軟體（VeriOsteo OP）等多項影像輔助診斷工具，均已取得多國醫療許可，協助醫療機構提高檢查效率、減輕人力負擔，並加速臨床決策流程，且皆可客製化整合至醫院既有系統，並支援行動裝置操作，提升應用彈性與可近性。

展望未來，宏碁智醫將持續深化AI在健康照護領域的應用，包括步態與活動模式分析、行為風險評估及個人化健康建議等方向，發展可支援長者照護、慢性病管理與居家健康監控的智慧解決方案。透過強化跨域技術整合與國際市場策略，宏碁智醫將持續擴大全球布局，致力成為推動人類健康福祉的創新引擎。

根據市場研究報告，全球AI醫療市場將在2030年前以年均30%以上的速度成長1 。宏碁智醫將持續投資於產品研發、資料品質優化與醫療合規性，期望成為推動亞洲甚至全球智慧醫療發展的重要力量。