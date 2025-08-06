美台股呈中度正相關 法人建議台股投資人可適度持有美股降風險

近期美股市場聚焦於科技巨頭財報發布、聯準會連續五個月維持基準利率不變，以及新關稅政策實施，使得投資人普遍採取觀望態度。根據彭博統計至7月28日數據，美股與台股主要指數呈中度正相關。投信法人指出，有台股部位的投資人可適度布局美股、有效分散風險。

根據彭博統計，美國50指數與台灣50指數及台灣電子指數的相關係數分別為0.46、0.48，均屬於中度正相關，顯示美台兩地市場的波動多半呈現同向變動，但仍保有一定程度的獨立性。對投資人來說，這種「中度正相關」意味著同時布局美股與台股，能有效分散市場風險，因為兩地指數的波動節奏，並非完全一致。特別是已經持有台股的投資人，若在組合中適當增加美國大型股部位，不僅能參與兩大經濟體的成長動能，更可藉由相關性不完全一致的特性，有效降低整體投資組合的波動度。

統一美國50ETF（009811）為台灣首檔追蹤美股前50大市值企業的ETF，精選蘋果、輝達、波克夏、可口可樂等頂尖藍籌股，橫跨科技、金融、醫療、消費等九大產業，一檔即可掌握美股市場精華。009811經理人林良一表示，根據FactSet統計，目前已公布第二季財報的標普500企業中，有超過八成優於預期，顯示企業基本面穩健。同時，美國政府通過《大而美法案》並積極推動「星際之門」等大型投資計畫，不僅有效強化製造業競爭力，更進一步鞏固美國在全球的領導地位，為美股市場挹注強勁的長期成長動能。