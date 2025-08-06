安森美財報／單季營收440億元、毛利率37.6% 業績穩健

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
安森美。公司／提供
安森美。公司／提供

美國功率半導體大廠安森美（ON）於6日公布第2季財報，而其單季收入達到14.687億美元（約合新台幣440億元），這項財務表現不僅顯示出穩定的市場需求，也反映了公司在整個行業中的強大競爭力和市場地位，也凸顯出安森美自身在市場復甦的過程中，仍能穩定繳出相比其餘競爭對手，還要更加亮麗的財務表現，也彰顯團隊長期成長的潛力。

毛利率方面，安森美的公認會計原則（GAAP）和非GAAP毛利率均為37.6%。這一數據表明，公司在成本控制和產品組合優化方面取得了顯著成效，為未來的增長奠定了良好的基礎。此外，第2季度的GAAP營業利益率為13.2%，而非GAAP營業利益率則為17.3%，顯示出公司在營運效率上的提升及其持續改進的努力。

每股稀釋盈餘方面，安森美的GAAP每股稀釋盈餘為0.41美元，非GAAP每股稀釋盈餘為0.53美元，均符合市場預期。這些數據不僅反映了公司的盈利能力，也顯示出其在面對挑戰時的穩定性。

在現金流方面，安森美的營運活動現金流為1.843億美元，自由現金流為1.061億美元，進一步增強了公司的財務穩健性。這些現金流的表現為公司在未來的投資和擴張提供了有力支持。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，我們正在進行的轉型使業務模式更加可預測，反映了我們戰略的有效性以及對長期價值創造的承諾。我們開始看到終端市場的穩定跡象，並已做好準備從市場復甦中受益。他補充道，安森美在執行短期優先事項的同時，持續對下一代技術進行投資，以鞏固公司的市場領導地位並為長期成長奠定基礎。

而這些業績顯示出安森美在面對市場挑戰時的韌性，並為未來的增長提供了堅實的基礎。隨著市場環境的改善，公司對於未來的展望充滿信心，將持續致力於技術創新和業務優化。

毛利率

延伸閱讀

亞洲盃男籃／被中華隊一路壓制 菲律賓教頭：持續恐慌40分鐘

中研發「天壇株」愛滋病疫苗 成功激發免疫反應

罷團內訌加劇 閩南狼控八炯效法納粹走極端

新北淡水淡江大橋將完工 議員要求開闢新市一路二段打通路網

相關新聞

川普3,000億美元說 美國製造被加碼 台積低調

半導體關稅倒數計時，美國總統川普近日接受媒體專訪時，意外再拋出台積電要投資3,000億美元，幫台積電加碼，引發外界關注，...

三星不停供DDR4 台廠警戒 報價恐面臨反轉壓力

全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4 DRAM計畫喊卡，將遞延至2026年底實行，原本因三星等大廠退場帶動的DDR4...

美超微砍財測 台鏈鬱卒 麗臺、華泰等營運有壓

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報不如預期，本季財測也失色，並大砍全年度營收預測，降幅達17.5%，...

超微AI晶片銷陸恐有變數 外界關注供應鏈影響

超微（AMD）上季營收雖然創新高，但市場憂心其本季營收預測未納入大陸市場AI晶片出貨估計，暗示大陸AI業務不確定性高，拖...

通膨連三月低於警戒線

主計總處昨（6）日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率1.54%，連續三個月低於2%通膨警戒線。主計總處表示，數據呈現...

中國質疑安裝銷毀開關 輝達否認晶片「開後門」

輝達反駁大陸方面指控，否認自家用於處理AI的資料中心繪圖處理器（GPU）內建能遠端關閉晶片的硬體功能，也就是俗稱的「銷毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。