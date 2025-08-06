川普稱台積電在美投資3,000千億元 立委籲政府說明

美國總統川普5日宣稱「台積電（2330）將在美國投資高達3,000億美元」，但台積電今公開澄清，目前投資金額僅為1650億美元，兩者認知差距高達1350億美元。立委許宇甄強調，這並非川普一時失言，而是對美談判的重大資訊錯置，顯示雙邊溝通或協調已出現嚴重認知錯誤，對台灣半導體產業造成嚴重傷害，呼籲政府應該出來講清楚。

許宇甄表示，經濟部長郭智輝日前與業界座談時自曝，台灣對美整體投資金額高達4,000億美元。她質疑，這筆鉅額承諾究竟是怎麼談出來的？誰同意作出這麼重大決策？這樣的退讓為台灣換得了哪些實質利益？政府有責任向國人交代清楚。

許宇甄也質疑，若非台積電追加投資，是否代表政府要求台灣其他半導體關鍵廠商，包括IC設計、矽智財、封裝測試等供應鏈業者，大舉赴美設廠？這無異於將台灣歷經數十年打造的完整半導體產業鏈連根拔起。屆時，台灣還剩下多少技術優勢與談判籌碼？這樣的政策方向，豈能不公開接受國會與社會監督？

許宇甄抨擊，「對等談判」，若最終只剩單方面讓利、巨額投資與毫無對價的空談，那不是為國謀利，而是明目張膽地出賣台灣。她要求行政部門立即說明，整體談判框架與對價條件是什麼？台灣讓利是否包括開放美國農產品與基改食品進口？還是承諾產業大量外移？

許宇甄擔憂，政府同意將巨額資源挹注美國，將導致國內產業升級與基礎建設停滯不前。即便部分細節需保密，至少應公開談判架構，讓全民有基本知情權與預期管理，避免市場信心崩潰。如今各種不確定訊息四起，對國內產業信心造成嚴重打擊。

許宇甄強調，台灣不能再走回不問代價、虛應故事的老路，更不能將主權與產業未經監督地出讓，換取虛幻的美國支持。再次呼籲政府應依法公布與美談判的完整架構、承諾內容與實際代價，讓國會與全民共同監督，一同守護台灣的核心利益。