華碩 AI 開學祭開跑！東京迪士尼雙人遊、千元禮券等你拿
電腦品牌大廠華碩（2357）於6日宣布，「華碩AI開學祭」即日起至9月21日正式開跑，攜手用戶一起迎接新學年，凡購買ASUS/ROG旗下指定筆電/掌機/桌上型電腦/AiO，最高登錄送新台幣2,000元電子禮券，還可抽「星宇航空東京來回機票+迪士尼一日雙人遊」(價值NT$45,600)。ASUS Store購買指定機種，最高加碼回饋新台幣1,000元電子禮券；Copilot+ PC限定機種再送MD100無線滑鼠(價值高達新台幣1,090元)。
對此，華碩也指出，AI開學祭與「光華周年慶」將同步開跑，8月24日前，每週六(8/9、8/16、8/23) 14:00~18:00光華數位新天地1F館內動態展示區，啦啦隊、實況主將到現場同樂，並舉辦限時贈獎活動；活動期間購買指定品項，ASUS行李托特包、ROG Fusion II 500電競耳機、ROG Slash漁夫帽等多種好禮大放送，敬邀消費者蒞臨選購。
華碩表示，團隊為幫助用戶更加了解地端AI軟體應用，凡於華碩AI開學祭期間購買ASUS/ROG搭載獨立顯示卡的指定筆電/桌機，登錄送「啟動AI邊緣運算力：華碩顯示卡筆電/桌機完整實戰攻略電子書」。透過深入簡出的文字、軟體畫面截圖及螢幕錄影說明，幫助用戶快速安裝與執行基礎類的Edge LLM AI應用，並介紹翻譯類、文生圖、圖生影片及多項可加速工作效率或增強功能的AI軟體，提升AI即戰力。
另外，華碩VIP會員權益也再度更新，8月1日起，購買並註冊華碩家用或電競筆電之會員，即可獲得筆電煥新健診服務(會員註冊後mail通知)。2024年3月1日至2025年7月31日期間已註冊會員，亦享有同等福利(系統統一mail發券)。筆電煥新健診服務內容包含：硬體功能檢測、散熱溫度檢測、筆電基本清潔，完成健診服務的用戶，將會獲得個人筆電健診報告，讓筆電效能保持在最佳狀態。
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