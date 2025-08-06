華碩 AI 開學祭開跑！東京迪士尼雙人遊、千元禮券等你拿

電腦品牌大廠華碩（2357）於6日宣布，「華碩AI開學祭」即日起至9月21日正式開跑，攜手用戶一起迎接新學年，凡購買ASUS/ROG旗下指定筆電/掌機/桌上型電腦/AiO，最高登錄送新台幣2,000元電子禮券，還可抽「星宇航空東京來回機票+迪士尼一日雙人遊」(價值NT$45,600)。ASUS Store購買指定機種，最高加碼回饋新台幣1,000元電子禮券；Copilot+ PC限定機種再送MD100無線滑鼠(價值高達新台幣1,090元)。

對此，華碩也指出，AI開學祭與「光華周年慶」將同步開跑，8月24日前，每週六(8/9、8/16、8/23) 14:00~18:00光華數位新天地1F館內動態展示區，啦啦隊、實況主將到現場同樂，並舉辦限時贈獎活動；活動期間購買指定品項，ASUS行李托特包、ROG Fusion II 500電競耳機、ROG Slash漁夫帽等多種好禮大放送，敬邀消費者蒞臨選購。

華碩表示，團隊為幫助用戶更加了解地端AI軟體應用，凡於華碩AI開學祭期間購買ASUS/ROG搭載獨立顯示卡的指定筆電/桌機，登錄送「啟動AI邊緣運算力：華碩顯示卡筆電/桌機完整實戰攻略電子書」。透過深入簡出的文字、軟體畫面截圖及螢幕錄影說明，幫助用戶快速安裝與執行基礎類的Edge LLM AI應用，並介紹翻譯類、文生圖、圖生影片及多項可加速工作效率或增強功能的AI軟體，提升AI即戰力。