Coupang 酷澎第2季業績持續成長 淨營收達85億美元

美商Coupang酷澎於6日凌晨公布2025年第2季業績，公司營收和活躍用戶持續成長；淨營收較去年同期上揚16% 達85億美元；毛利也躍升20%至26億美元。第2季活躍用戶數達2,390萬，再創新高，年增10%。

新興業務（Developing Offerings，包括國際市場、Coupang Eats、Coupang Play、金融科技與 Farfetch）的淨營收達12億美元，年增33%。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，新興業務（Developing Offerings）已準備好在未來幾年把握重要的市場機會，並產生有意義的現金流，台灣市場就是一個最好的例子。今年在台灣市場的優先任務之一，就是大規模擴大選品、增進庫存量，這些都是在高速成長期間常見的挑戰。數百種頂級品牌現在直接與酷澎合作，合作品牌的數量在上一季成倍增長，為顧客提供更多優質選品。顧客的反應也同樣熱烈，營收迅速增加。

Coupang酷澎指出，台灣的業務成長速度之快、強度之高，甚至超過在年初所做出最樂觀的預測。酷澎2024年第4季營收季增23%，今年第2季營收季增54%，是兩季前營收成長速度的兩倍以上。

第2季的營收年成長率為三位數，他預期第3季的年成長率會更高。成長主要是由回頭客所帶動，活躍顧客的季度成長率也比上一季增加了近40%，但大部分營收成長與加速，都是來自於現有顧客群持續且不斷增加的消費。

Coupang酷澎財務長Gaurav Anand表示，第2季新興業務（Developing Offerings）部門營收，按報告貨幣及固定貨幣基礎計算均較去年同期成長33%。成長動能主要來自於台灣市場三位數的加速成長，以及Eats高達兩位數的成長，因為這些新興業務規模持續擴大。

新興業務（Developing Offerings）的調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為虧損2.35億美元，反映出投資水位較去年及上一季增加，主要反映本季台灣的成長加速。

酷澎預期新興業務全年經調整EBITDA虧損將介於9億至9.5億美元之間。反映對這些業務的短期及長期潛力皆信心大增。特別昰台灣，正是修正全年預估的重要原因。對於顧客消費金額的成長速度感到振奮。