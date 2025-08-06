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邀百大企業研發主管親授心法！工研院第五屆 CTO 研習班火熱報名中

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院「科技產業CTO研發高階主管研習班」邀請業界與工研院專家擔任課程講師，規劃潛力CTO培訓課程。工研院／提供
工研院「科技產業CTO研發高階主管研習班」邀請業界與工研院專家擔任課程講師，規劃潛力CTO培訓課程。工研院／提供

工研院第五屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」開放報名，重磅邀請科技業頂尖名師，包括台達電子機電事業群技術長連監棠、前仁寶資深副總龔紹祖、前研華科技技術長楊瑞祥、鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽、經濟部智慧財產局局長廖承威、臺灣大學教授暨前台積電研發處處長楊光磊等業界重量級專家，傳授勝任技術長（CTO）的心法要點，帶領學員從產官學研多元面向，深化最新科技趨勢洞察力與技術商業化能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，面對全球科技的快速演進，企業需具備靈活應變與精準策略佈局的能力，才能在激烈競爭中脫穎而出。其中，技術長肩負組織科技發展與參與高階決策的重任。

同時，面對AI技術日新月異、產業環境劇烈變動等挑戰，技術長不僅要擁有紮實的技術底蘊，更需具備跨領域整合能力與前瞻性思維，帶領團隊持續創新，協助企業提升組織價值。工研院邀請專家講師群將在課程中傳授寶貴實戰經驗，提供跨域交流平台，促進技術整合與跨域合作創新機會。CTO研習班開辦4年以來，除培育眾多技術長潛力人才，也有效促進業界交流，創造合作機會。

工研院第五屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」，邀集產官學與工研院專家擔任課程講師，課程主題包括技術策略、研發管理、智慧轉型等核心領域，以及虛實整合、AI運動科技、智慧醫療等工研院跨領域技術應用，並安排XR體感應用、AI運動場域、TIBIC生醫場域與銀髮聚寶盆計畫等實地參訪，透過此培訓課程，協助高階研發主管提前布局，掌握規劃技術發展策略的關鍵思維與實務要點。

課程將自9月12日開課，課程總時數45小時，限額30名，雲端自學課程於開課期間內可無限回放，歡迎產業高階技術主管或研究計畫主持人踴躍報名，詳細資訊請洽工研院產業學院黃小姐 +886-2-2370-1111 分機304或306，或上網報名：https://reurl.cc/z5eD1a。

工研院「科技產業CTO研發高階主管研習班」安排學員參訪生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）。工研院／提供
工研院「科技產業CTO研發高階主管研習班」安排學員參訪生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）。工研院／提供
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