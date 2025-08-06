神雲於 OCP APAC Summit 2025 展示開放式 AI 伺服器解決方案

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技於OCP APAC Summit 2025展出多款針對AI運算最佳化的GPU伺服器，本次展出平台包括：液冷高密度伺服器C2820Z5、高性價比氣冷伺服器C2810Z5、具備彈性擴充能力的Capri系列，以及針對AI設計的G4527G6平台。神雲表示，這些系統皆為模組化、可擴充的資料中心環境所打造，並與 Solidigm、Micron、Murata、NVIDIA與Samsung深度合作，共同實現開放運算架構。

MITAC C2820Z5代表神雲科技在OCP液冷高密度運算平台上的重要概念驗證，專為高負載的AI工作所設計。此平台搭載 Samsung PM9D3 PCIe Gen5 SSD（MZTL67T6HBLC-00AW7）與Samsung DDR5 RDIMM記憶體模組（M321R8GA0EB2-CCP），有效支援高頻寬、高效能運算環境，展現面向未來的強大效能與高效率架構。

MiTAC C2810Z5則為一款著重成本效益與擴充性的氣冷式OCP伺服器，搭配Solidigm’s PS1010 3.8TB U.2 SSD 與Solidigm D7-P5520 7.68TB PCIe Gen 4 SSD，兼具高耐用性與穩定的I/O表現，提供適合AI推論與儲存導向應用的實用解決方案，協助業者在效能與總體擁有成本（TCO）間取得最佳平衡。

神雲科技MiTAC G4527G6為一款專為AI、深度學習與高頻寬運算打造的GPU加速平台，亦是NVIDIA開放式MGX 模組化架構下的成功概念驗證。此伺服器整合ConnectX-8 SuperNIC並支援下一代GPU應用，定位為建構「企業 AI工廠」所不可或缺的基礎元件。平台搭配Micron’s 9550 PCIe Gen4 NVMe SSD與Micron DDR5-6400 DRAM 記憶體，兼顧高頻寬、低延遲效能，滿足資料密集型AI模型訓練與推論需求，全面體現神雲科技對開放架構、模組化擴充與生態合作的承諾。

神雲科技全新量產就緒的OCP平台——MiTAC Capri 3 Standard (CP3S11-S)與MiTAC Capri 3 Ultra(CP3S11-U) ——可靈活應對各類資料中心工作負載。Standard機種適合一般運算應用，特別是虛擬化與企業工作負載，具備穩健效能與簡約儲存配置；而Ultra機種則支援最多10顆NVMe SSD，適用於高密度、溫熱儲存場景，如軟體定義儲存與資料湖架構。於OCP APAC Summit 2025現場，神雲特別展示CP3S11-U與Murata MWOCES-211-P-D電源模組整合之迷你機櫃解決方案，突顯其在開放式基礎建設領域的模組化整合能力與交鑰匙部署實力。