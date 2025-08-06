工研院推 CTO 研發主管班！邀台達、鴻海等大廠親授心法

工研院第五屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」開放報名，重磅邀請科技業頂尖名師，包括台達電（2308）子機電事業群技術長連監棠、前仁寶（2324）資深副總龔紹祖、前研華科技技術長楊瑞祥、鴻海（2317）研究院人工智慧研究所所長栗永徽、經濟部智慧財產局局長廖承威、臺灣大學教授暨前台積電（2330）研發處處長楊光磊等業界重量級專家，傳授勝任技術長（CTO）的心法要點，帶領學員從產官學研多元面向，深化最新科技趨勢洞察力與技術商業化能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，面對全球科技的快速演進，企業需具備靈活應變與精準策略布局的能力，才能在激烈競爭中脫穎而出。其中，技術長肩負組織科技發展與參與高階決策的重任。同時，面對AI技術日新月異、產業環境劇烈變動等挑戰，技術長不僅要擁有紮實的技術底蘊，更需具備跨領域整合能力與前瞻性思維，帶領團隊持續創新，協助企業提升組織價值。

周怡君說明，工研院邀請專家講師群將在課程中傳授寶貴實戰經驗，提供跨域交流平台，促進技術整合與跨域合作創新機會。CTO研習班開辦4年以來，除培育眾多技術長潛力人才，也有效促進業界交流，創造合作機會。

事實上，工研院第五屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」，邀集產官學與工研院專家擔任課程講師，課程主題包括技術策略、研發管理、智慧轉型等核心領域，以及虛實整合、AI運動科技、智慧醫療等工研院跨領域技術應用，並安排XR體感應用、AI運動場域、TIBIC生醫場域與銀髮聚寶盆計畫等實地參訪。

而工研院期盼透過此培訓課程，協助高階研發主管提前布局，掌握規劃技術發展策略的關鍵思維與實務要點。根據工研院公布的課程資訊顯示，該課程將自9月12日開課，課程總時數45小時，限額30名，雲端自學課程於開課期間內可無限回放。