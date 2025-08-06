台積美國投資若真由川爺來喊高實現 陸行之： 董事會及全體股東很悲哀

美國總統川普表示，可能在未來一周公布半導體與晶片關稅，且提到台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠；川普的說法，再拉高台積電的投資金額，資深半導體產業評論家陸行之表示，「要是台灣台積電的美國Arizona廠資本開支都真要由川爺來喊高來實現，我覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存」。

川普5日接受CNBC專訪表示，大約在未來一周內宣布半導體和晶片關稅，要讓晶片在美國生產。如今晶片也正在美國生產，台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。

根據川普所宣稱的投資金額，台積電對美投資金額從先前承諾的1,650億美元大幅提高至3,000億美元；對此，陸行之在臉書發文表示，要是台灣台積電的美國Arizona廠資本開支都真要由川爺來喊高來實現，台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。

陸行之指出，老實說，我們還沒「說不要」的選擇與權利（設備，eda，客戶，關稅全掌控在川爺手上），「這讓我想起了之前看的感觸良多的一本書，以後台積電美廠賺錢之後，也隨時可以來個外商企業大加稅」。

陸行之強調，「我覺得台灣企業以後逐年降低對美市場銷售比重，才是解決之道」。你們的看法呢？

陸行之臉書全文如下：

要是台灣台積電的美國Arizona廠資本開支都真要由川爺來喊高來實現，我覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存，老實說，我們還沒「說不要」的選擇與權利（設備，eda，客戶，關稅全掌控在川爺手上），這讓我想起了之前看的感觸良多的一本書，以後台積電美廠賺錢之後，也隨時可以來個外商企業大加稅。我覺得台灣企業以後逐年降低對美市場銷售比重，才是解決之道。你們的看法呢？

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