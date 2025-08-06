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川普宣布台積電要投資3000億美元 公司這樣說
半導體關稅倒數計時，美國總統川普昨日接受媒體專訪時意外再拋出台積電要投資3000億美元，又幫台積電加碼，引發外界關注，對此台積電6日低調指出，「公司對此無評論。相關資訊請依公司公告為準。」
美國總統川普先前經常幫企業投資加碼，除了幫軟銀集團投資從1000億美元喊2000億美元加碼，他在3月台積電宣布對美投資總額來到1650億美元之後，曾經在空軍一號上告訴記者台積電要投資2000億美元，昨日最新則喊到3000億美元，顯示川普對企業投資美國的重視。
依據外電，美國總統川普昨接受CNBC專訪時聲稱，台積電將投資3000億美元在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠，他最快下週公布半導體關稅。
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