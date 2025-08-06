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川普稱在美投資3000億美元 台積電：無評論公告為準

中央社／ 台北6日電

美國總統川普在5日聲稱，台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元），在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。對此台積電今天上午回覆記者詢問，對此無評論，相關資訊依公司公告為準。

受消息影響，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.73%收232.47美元，台積電台股現貨市場今天早盤最低1125元，跌25元，跌幅2.17%，影響加權指數約201點，市值蒸發新台幣6483億元。

川普告訴美國媒體CNBC，最快將於下週公布關於半導體與晶片的新關稅，他並表示，台積電將投資3000億美元，在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠已在2024年第4季量產4奈米製程，台積電董事長魏哲家在今年7月中旬法人說明會上表示，第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，已完成建設，因應客戶需求，正致力將量產進度加速數個季度。

魏哲家並透露，亞利桑那州第3座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，因應客戶對人工智慧（AI）相關需求強勁，將考慮加快生產進度；第4座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠將採用更先進的技術，這些晶圓廠的建設和量產計畫將依客戶需求而定。

魏哲家指出，台積電在亞利桑那州擴展成一個超大晶圓廠聚落，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為在美國獨立的先進半導體製造聚落。

晶圓廠 台積電

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