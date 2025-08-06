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外資券商看好鴻海等四檔 調升目標價並預測營收成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投顧綜合外資券商報告，外資調升智邦（2345）、富世達（6805）、鴻海（2317）及愛普*（6531）等四檔目標價。

美系大行認為智邦2025年第3季在高基期下繼續成長，預估營收季增7%，預估毛利率回升至18%，預估淨利季增18%。來自AI加速器及800G貢獻，上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至39.3/47/52.7元，以2026年25xPE評價，同步升目標。

美系大行調研有更多的floating mount, UQD 及rail kit新案for AI伺服器（Nvidia, AMD, ASIC)。最新預估富世達第3季營收季增率為25%，上修2025-2027年EPS至29/46.6/66.5元，以明年25xPE評價，同步升目標。

鴻海因伺服器出貨增，美系大行調升第3季營收季增率至17%、年增率14%。營收增長，營運槓桿浮現，上修明後年EPS至13.9/16.8，以明年16xPE評價，同步升目標。

愛普（6531）第2季營收及毛利率皆優於美系大行的預估。展望下半年，預估S-SiCap進入量產（但會影響毛利率）、IoTRAM也導入量產，尤其是新款ApSRAM產品將應用於低功耗邊緣運算。VHM收NRE from非加密客戶。預期2028年進入量產。券商雖下修今年EPS至2.4，但上修明後年至13.3/19.3，重申正向評等不變。

EPS 營收

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