微星品牌月啟動 註冊新會員 完成測驗抽 OLED 螢幕與掌機

全球電競與AI運算領導品牌微星（2377）正式啟動2025年度品牌月活動，以「解鎖魔法門」為主題，邀請使用者透過註冊、互動測驗等方式，重新認識自己與科技產品之間的關係，探索最適合自身使用風格的MSI裝備。活動將同步於全球多語言網站與社群平台展開，台灣市場亦推出期間限定的電商參與方案。

品牌月為MSI長期推行的年度計畫之一，不僅展現產品多元性與應用情境，也提供用戶參與、回饋與對話的機會。今年活動結合遊戲化互動與角色主題心理測驗，延伸品牌與用戶之間的連結方式。透過互動參與及實用好禮的設計，MSI期望打造更具親和力的品牌體驗，拉近與廣大用戶的距離。

活動方式（2025年8月4日至9月5日）●註冊抽獎｜成為MSI會員新用戶註冊MSI會員，即可參加抽獎，有機會獲得MAG 272UP QD-OLED X24顯示器。●互動測驗｜探索你的魔法角色完成活動頁心理測驗後，請務必按下登記按鈕，才符合抽獎資格。完成登記即可參加抽獎，有機會獲得Claw A1M電競掌機。

活動期間於MSI官方商城購買指定商品並完成登錄，即可參加抽獎，獎品為GeForce RTX 4070 Ti SUPER顯示卡

（STALKER 2限定版）。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「今年品牌月不只是活動，而是一個開放的邀請，讓大家重新發現自己在數位世界中的角色與需求。無論是剛開始關注MSI的新朋友，或是長期支持我們的用戶，都能從中找到共鳴，也許是一台適合自己的裝備，也許是一個角色身份的認同。這樣的連結，是我們每年舉辦品牌月最重要的初衷。」

MSI強調，品牌月不只是單向宣傳，而是建立與用戶長期關係的重要節點。透過互動式設計、會員制度與社群回饋的結合，MSI將持續強化與用戶間的雙向連結，傾聽並回應使用者的期待。