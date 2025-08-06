掌握 AI 炸裂大商機 緊盯成長與供應鏈源頭

根據研調機構的預測，美國整體科技股獲利成長將呈雙位數，預期財報表現可期，有利台股維持震盪走高的局面。統計自2018年首次貿易戰以來，台積電（2330）領漲加權指數、帶旺半導體類股的行情平均約持續14個月，不過若投資人選到領漲行情尾聲時進場搶進台積電可能吞下負報酬，反觀其他AI科技相關題材的股票，則有望在台積電股價表現休息時輪番表現，值得主動布局相關機會，野村投信表示，逢拉回可擇優布局基本面良好且需求動能前景佳的AI相關產業，包含AI概念股、AI伺服器、台積電供應鏈、機器人及內需股。隨著市場信心回穩，主動式ETF的股價表現和市場規模也快速跳升。今年股市波動快速且劇烈，更加考驗投資人選股眼光，主動式ETF由經理人靈活操作，能隨時靈活調整持股展現投資優勢，獲得市場資金青睞。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)經理人游景德分析表示，台積電第2季財報令市場驚豔，美元營收首度突破300億，毛利率維持58.6%高標，更重要的是台幣營收與獲利，全面超越市場預期，獲利年增高達60%，大幅消除市場對匯損的擔憂，堪稱台積電史上最強財報。

台積電董事長魏哲家提到，AI帶動的HPC需求實在太旺，台積電將持續擴充先進製程產能，全年資本支出將維持高檔不變；這次第2季財報不只數字亮眼，更展現台積電無可匹敵的競爭力，堪稱AI時代的最大贏家。輝達執行長黃仁勳在6月下旬股東會指出，機器人技術將繼AI之外最大的潛在成長市場，並看好人形機器人將是下一個兆級美元產業，機器人產業將成為AI晶片的最大應用市場之一，並大顯身手在人形機器人應用領域上。

魏哲家預期，人形機器人商機將大於電動車10倍，人形機器人將成為台積電未來幾年重要的成長動能之一，隨著AI與智慧機器人應用快速拓展，可望迎來機器人應用落地的爆發期。特斯拉執行長馬斯克提到，Optimus人形機器人預計2025年底將對外銷售，2026年量產，美科技巨頭紛紛看好人型機器人；高盛預估2035年人形機器人市場規模將達380億美元，年複合成長率高達40%。研調機構Bernstein預測，2030-2032年人形機器人出貨量將超過100萬台。台廠正積極布局人形機器人關鍵零組件，緊抓住這個正在崛起的新市場，在供應鏈站穩先機，打一場供應鏈卡位戰，包括鴻海（2317）集團及台廠上、中、下游供應鏈等，與輝達合作布局機器人自動化軟硬體整合方案，積極部署，爭一席之地，搶搭這波未來高成長商機。

游景德指出，美國關稅新政策造成市場不確定性提高，雖市場反應淡化，觀察產業（半導體）關稅進展，只要關稅沒有超出預期，加上第3季聯準會啟動降息，台股有機會跟隨美股再挑戰新高，目前台股本益比約15~16倍，近五年平均值附近，考量EPS持續成長，評價還有上修空間。目前擬定四大選股策略：強勢乙方、已在美國設廠、大者恆大、規格升級+ 寡占+ 具備技術門檻，目前看好的產業仍以AI為主，包含：半導體先進製程與封裝、AI伺服器之關鍵零組件（散熱、高速傳輸、電源管理…等）、台積電供應鏈、機器人，及其它較不受美元匯率波動的內需股。此外，目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。