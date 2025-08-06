惠譽授予台智電「A」及「AA+(twn)」的首次評等 展望穩定

惠譽國際信用評等已授予台灣智慧電能股份有限公司（台智電）的長期外幣及本幣發行人違約評等為「A」、國內長期評等為「AA+(twn)」。評等展望均為穩定。同時，惠譽基於台智電「A」的長期發行人違約評等及「AA+(twn)」的國內長期評等，分別授予該公司「F1」的短期發行人違約評等及「F1+(twn)」的國內短期評等。

惠譽基於其《政府相關實體評等準則》評估得出台智電的評等。有鑒於惠譽將台智電視作公共政策企業，且與政府的關聯性強，因此惠譽“穿透”台智電的直接股東至台灣政府（AA/穩定）。這些評等反映惠譽根據《政府相關實體評等準則》及《國內範圍評等準則》（National Scale Rating Criteria）所評估台灣政府的支援責任及支援動機，並綜合考量根據《公共政策營收支援企業評等準則》所評估的獨立信用狀況。

惠譽強烈預期台灣政府在必要時會向台智電提供額外支援，這反映在依據《政府相關實體評等準則》評估該公司的支援得分為20分（該指標最高得分為60分）

政府深度參與台智電的設計和建立。惠譽預期政府將透過其相關實體維持對台智電的多數股權，以對台智電擁有強大的影響力。截至2025年末，政府的相關實體將持有台智電52.3%的股份，並將委任董事會七名成員中的四名。根據股東協議，台智電股份的任何轉讓都必須獲得至少50%股份的批准，這將確保政府維持穩定的控制權。台智電經常向經濟部報告其績效，經濟部也會對該公司進行定期及不定期評估。

台智電除了2025年底前的初始注資新台幣16.5億元之外，尚不需要任何財務支援。不過，與台智電處於相同行業或有類似能源轉型計畫的當地政府相關實體，已受惠於政府的支援以維持其財務狀況。惠譽預期，台智電需要政府預算提供的經常性支援極少，因為其股東將透過承接違約買家的合約，確保公司履行合約義務。

台智電股東的整體信用狀況良好，支撐其承擔違約合約的能力。尤其是，政府相關實體股東每年用電量超過50億度，如有需要，有能力完全吸收台智電預期每年40億度的供電量。這些政府相關實體股東的信用體質或者與主權相關聯，或者擁有「A」級別或以上的評等。

離岸風電對台灣可再生能源的發展至關重要，有助於台灣經濟的長期穩定性，但此等電力僅供應給長期需求充足且信用體質強健的大型企業。台智電是一家具有很高影響力的政策工具，其成立的目的是旨在通過彙集小型企業客戶的需求，使他們獲得長期離岸風電供應，同時亦降低發電企業的交易對手風險，從而填補離岸風電的市場缺口。惠譽認為，台智電若失靈會對政府造成政治影響。

若政府在台智電可能發生違約時未能提供支援，政府的聲譽將會受損，而台灣政府相關實體（包括台智電股東）的融資可能受到不利影響。然而，由於該公司於2024年方才成立，目前仍在發展階段，惠譽相信所受影響應較為可控。

惠譽評估台智電的獨立信用狀況為「bbb」，這是基於「中下」的風險狀況和「aa」的財務狀況得出。在與同業進行比較後，將台智電的獨立信用狀況置於「bbb」類別的中位。

惠譽評估台智電的收入風險為「較弱」，支出風險、負債與流動性風險為「中等」。

台智電根據附有照付不議條款的合約出售電力。由於買方提供充分的信用保證，交易對手風險得以緩解。股東吸收台智電供電的能力減輕因期限錯配而產生的潛在合約續約風險。然而，銷售合約中固定的利潤率限制了台智電在成本上升時提高價格的能力，導致其定價特徵評估為「較弱」—這在收入風險評估中占較高權重。

台智電擁有明確的成本規劃，以銷售成本為主要成本驅動因素。此外，該公司還計劃將大部分的執行與數量風險轉嫁至買方。若出現電力供應減少或項目延誤，可能導致營收低於營運支出的風險，但這因該公司強大的資本基礎而得以減輕，使其支出風險評估結果為「中等」。

該評估結果是基於台智電「中等」的債務特徵及流動性特徵。由於該公司是新成立的公司，且資本基礎雄厚，因此債務融資的紀錄有限。有鑒於該公司的影響力及其與政府的關聯性，惠譽預期該公司有需要時可獲得資本市場融資。此外，評估亦反映股東承擔違約合約的承諾，這將支持台智電的流動性。

惠譽的評等研究情景預期台智電將保持淨現金部位，這是基於該公司將維持強健的資本基礎、EBITDA生成能力且將良好管理其現金週期的預期。台智電財務狀況評估結果的制約因素在於該公司在發展階段有限的盈利能力。若該公司為短期營運資金需求而舉債，可能會降低其償債覆蓋率及利息覆蓋率。