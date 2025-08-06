對等關稅8/7實施 法人：晶片關稅對台影響更大

美國對等關稅預計8月7日起實施，另外美國總統川普預告藥品與晶片關稅很快就會出爐，市場觀望氣氛濃厚，週二美股拉回。法人提醒，比起對等關稅，晶片關稅對台灣影響更大，投資人不可輕忽。

投資人密切關注關稅的動態與影響，5日華爾街股市4大指數盡墨，道瓊工業指數下跌61.90點或0.14%，收在44111.74點，標普500指數小挫30.75點或0.49%，收6299.19點。

以科技股為主的那斯達克指數滑落137.03點或0.65%，收20916.55點，費城半導體指數下挫62.72點或1.12%，收5561.69點。

個股方面，隨川普預告晶片關稅很快就會出爐，英特爾（Intel）股價上漲0.69美元或3.54%，收在20.19美元；台積電ADR下跌6.53美元或2.73%，收232.47美元，另外輝達（NVIDIA）下跌1.74美元或0.97%，收在178.26美元。

國泰投信ETF研究團隊表示，上週美國公布對台對等關稅稅率為20%，將於8月7日生效，由於稅率高於日、韓的15%，一度引發市場波動。

不過國泰投信分析，本次20%關稅並不適用關稅豁免清單（Annex II）及新增豁免項目的總統備忘錄，台灣主力對美出口商品如半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等，合計占比近75%的輸出品項不受本次對等關稅影響，接下來真正重點要看預計8月中公布的美國232條款，可能對半導體課稅。