影／台積電嘉義廠施工工安頻傳總動員加嚴措施 空拍鳥瞰廠區壯觀

台積電在嘉義科學園區興建的先進封裝廠房，近期工安意外頻傳，2個多月發生5起死傷事故，引起外界關注。台積電首度啟動「全體總動員」前所未有安全機制，除增派環境安全人員進駐，每日稽核工地外，南科管理局也安排專家學者組成工安輔導團，協助加強現場安全管理。

台積電嘉義廠區預計建2座CoWoS先進封裝廠，首座AP7廠預計第3季完工，已進入完工階段。空拍玩家捕捉廠區鳥瞰畫面，可見大型吊車林立，主體結構宏偉壯觀，展現科技巨擘建設速度。然而在壯觀工地背後，卻伴隨工安陰影。

自5月20日以來，嘉義廠接連發生5起工地意外：1名工人從4樓高鷹架墜落重傷，數日後又有工人遭堆高機輾傷骨折；5月26日更傳出變電箱吊掛作業中掉落砸死工人；7月16日另一起機電管材吊掛失控砸死工人；7月20日板車翻覆事件，所幸無人傷亡。

面對連環工安事故，台積電採取罕見強硬措施，南科管理局說，台積電增派專職環安人員常駐嘉義園區，全面實施每日工地稽核，下午召開檢討會議，隔日開工前再度提醒所有承攬商注意高風險作業。也與職業安全衛生署密切合作，由南區職安中心介入復工程序，正依規定進行現場檢查。

南科管理局表示，管理局雖尚未獲得勞動部授權辦理嘉義園區勞檢，但仍主動協調由專家學者組成工安輔導團，每月赴廠協助輔導，力求強化承攬商風險意識與作業安全。