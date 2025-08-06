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博通最強網路晶片「Jericho4」問世 智邦、眾達營運跟著衝

經濟日報／ 記者黃晶琳林薏茹／台北報導

博通最強網路晶片「Jericho4」問世，領軍AI資料中心應用衝鋒，光通訊、網通協力廠營運跟著喊衝，眾達-KY（4977）為博通搶攻資料中心應用的重要光通訊夥伴，受惠最大；智邦（2345）則是博通在網通供應鏈中的重要合作夥伴，同步沾光。

智邦與博通關係緊密，博通每次端出新晶片，智邦都是第一批合作廠商。隨著博通Jericho4新晶片問世，智邦也可望推新品，一同搶進資料中心網路升級商機。

智邦近期接單火熱，業績強強滾，昨（5）日公告7月合併營收229.9億元，連兩個月突破200億元，雖較6月歷史新高小幅減少6.3%，仍是歷年最旺的7月，並較去年同期暴增163.4%，為單月業績歷史次高；前七月合併營收1,263.5億元，年增143%。

法人表示，智邦7月在AI加速卡出貨帶動下，表現不差，看好第3季營收季增率可望有雙位數成長。隨著營運表現亮眼，智邦股價同步表態，昨日一舉突破900元大關，終場上漲16元、收901元，再創歷史新天價。

眾達2021年開始與博通合作開發CPO方案，2022年進入25.6T全光交換機時代，較一般可插拔光收發模組方案，可節省超過50%光連接功耗，雙方2023年再合作跨入51.2T。眾達並持續跟隨博通，開發下一代新品。

眾達董事長陳靖仁先前透露，眾達與博通長期合作多年，目前為博通多項高階產品的獨家供應商，博通CPO方案中的雷射光學封裝均由眾達獨家供應。

博通 智邦 眾達

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