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科技業洩密案 不止一次

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

近年台灣科技大廠「內鬼／洩密案」層出不窮，護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電就不止一次發生內鬼案，聯電、聯發科、宏達電等大廠也都曾發生洩密案。

台積電（2330）昨（5）日爆發員工將2奈米關鍵資料外洩之際，業界回憶2019年時，台積電也曾發生資深工程師帶著超過5,000筆機密製成檔案，準備轉職到大陸中芯國際的台灣半導體產業機密外洩事件。

隨著大陸官方積極扶植本土半導體產業，要打造自主供應鏈，陸企近年大舉挖角台灣半導體人才，也引發不少營業秘密外洩疑慮，去年新竹地檢署即為此偵辦位於竹科、台元或者新竹高鐵附近的八家陸企，瞭解其透過非法挖角手段，竊取台灣高科技機密技術案件。

聯電也曾被美國控告涉嫌協助大陸晉華竊取美光記憶體技術，並非法轉移給陸方，最終雙方達成和解。

台灣IC設計一哥聯發科2021年間也發生一位工程師在離職後，轉任大陸IC設計公司，並將先進IC設計流程及架構等關鍵檔案帶走，也被以違反《營業秘密法》起訴。

台灣手機品牌宏達電多年前業績如日中天時，也曾發生高層內部竊密案。2013年宏達電包含產品設計負責人等三位高層，涉嫌竊取新產品開發文件及關鍵技術資料，打算外洩甚至成立新公司。

IC設計 台積電 半導體

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