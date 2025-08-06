快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

台積電驚爆2奈米洩密案 工程師勾結跳槽東京威力科創前同事

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中張宏業／綜合報導
台積電驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術。圖為台積電全球研發中心。記者葉信菉／攝影
台積電驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術。圖為台積電全球研發中心。記者葉信菉／攝影

台積電驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電（2330）即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL），並傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料。

台積電2奈米技術是目前可實現量產的技術當中，最先進的製程，堪稱台灣打造「矽盾」關鍵，此次洩密案涉及國安層級，台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案，其中陳姓、吳姓、戈姓三人至少外洩數百張製程整合技術照，檢方訊後向智財及商業法院聲押禁見獲准。

台積電昨（5）日指出，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序。

台積電強調，對任何違反公司保護營業秘密，以及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。

依據檢調消息，台積電2奈米洩密案共計近十名先進製程試產及研發工程師涉案，相關涉案人員為台積電員工跳槽至日商東京威力科創，聯繫先前在台積熟識的先進製程研發人員，並在職期間運用以網路傳輸相關製程影像與照片，或運用手機翻拍製程圖後洩出。

有消息傳出，這些機密陸續洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料，惟未獲證實。

台積電預計年底前量產2奈米，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為國家核心關鍵技術，一旦外洩將衝擊台灣半導體業與國家安全，這也是國安法三年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。


延伸閱讀

台積抓內鬼在咖啡店逮人 檢調、國安出動連高鐵排班司機都監控

科技業洩密案 不止一次

台積電驚傳洩密案 專家：分工應細瑣化

川普：台積要投資3,000億美元 半導體關稅一周內公布

獨家／安檢嚴格台積電2奈米機密怎外洩 工程師用這招竊機密

奈米 台積電 半導體

延伸閱讀

半導體關稅何時宣布？川普揭可能時間點 再提台積電計畫投資3千億美元

台積電2奈米機密外洩案 國科會：最重可判12年刑責、罰1億元

獨／安檢嚴格…台積電2奈米關鍵技術怎外洩？工程師用這招竊機密

台積電：「及早」發現2奈米洩密 對已開除涉案員工採取法律行動

相關新聞

台積2奈米技術外洩 押3人…員工內神通外鬼投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（ＴＥ...

新聞幕後／台積2奈米洩密 牽動台日半導體競合

檢調與國安人員與台積電協力抓「內鬼」，是過去半個月新竹半導體業界低調談論的熱門話題，原因在於「台積電」與「二奈米」。一個...

台積洩密非首例…我科技大廠 內鬼案層出不窮

近年科技大廠「內鬼案」層出不窮，台灣護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電就不止一次發生內鬼案，聯電、聯發科、宏達電...

蘋果市值變老三 關閉陸據點只是第1步？最慘恐步上三星後塵…謝金河：在台早演練過

蘋果的中國變數。

大立光營收月增31% 今年來高點 受惠 i17系列新機鋪貨潮

大立光昨（5）日公布今年7月合併營收營收54.13億元，為今年以來最佳，月增31%，但較去年同期減少0.1%。大立光表示...

環球晶：矽晶圓市況復甦慢 力拚下半年業績持平

台灣最大、全球前三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（5）日於法說會表示，總體經濟與貿易不確定性仍高，市況復甦速度恐仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。