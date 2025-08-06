台積電驚爆2奈米洩密案 工程師勾結跳槽東京威力科創前同事

台積電驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電（2330）即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL），並傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料。

台積電2奈米技術是目前可實現量產的技術當中，最先進的製程，堪稱台灣打造「矽盾」關鍵，此次洩密案涉及國安層級，台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案，其中陳姓、吳姓、戈姓三人至少外洩數百張製程整合技術照，檢方訊後向智財及商業法院聲押禁見獲准。

台積電昨（5）日指出，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序。

台積電強調，對任何違反公司保護營業秘密，以及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。

依據檢調消息，台積電2奈米洩密案共計近十名先進製程試產及研發工程師涉案，相關涉案人員為台積電員工跳槽至日商東京威力科創，聯繫先前在台積熟識的先進製程研發人員，並在職期間運用以網路傳輸相關製程影像與照片，或運用手機翻拍製程圖後洩出。

有消息傳出，這些機密陸續洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料，惟未獲證實。

台積電預計年底前量產2奈米，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為國家核心關鍵技術，一旦外洩將衝擊台灣半導體業與國家安全，這也是國安法三年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。



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