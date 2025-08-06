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台積洩密凡首例！我科技大廠 內鬼案層出不窮

聯合報／ 記者黃晶琳／台北報導

近年科技大廠「內鬼案」層出不窮，台灣護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電就不止一次發生內鬼案，聯電、聯發科、宏達電也曾有內鬼。

高科技公司競爭激烈，彼此都想探知對方關鍵技術及製造實力，內部員工因為工作接觸不少內部商業祕密，除在公司內部當產業間諜，跳槽或者被對手企業挖角，都會引發商業機密洩漏危機。

台灣高科技公司內鬼案不少，除這次台積電內部員工將二奈米關鍵資料外洩給東京威力科創員工外，二○一九年台積電也發生資深工程師帶著超過五千筆機密製成檔案，準備轉職到大陸的中芯國際，引發一波大陸半導體廠商挖角產生的台灣半導體產業機密外洩事件。

新竹地檢署去年也偵辦位於竹科、台元或新竹高鐵附近的八家陸企，因為多家非法陸企透過非法挖角手段，竊取台灣高科技機密技術案件。

聯電也曾經被美國控告涉嫌協助中國福建晉華竊取美光記憶體技術，非法轉移給陸方，最終達成和解。台灣晶片大廠聯發科二○二一年間也發生一位工程師在離職後，轉任大陸ＩＣ設計公司，並將先進ＩＣ設計流程及架構等關鍵檔案帶走，被以「營業秘密法」起訴。

台灣手機品牌宏達電多年前也曾發生高層內部竊密案，二○一三年宏達電包含產品設計負責人等三位高層，涉嫌竊取新產品開發文件及關鍵技術資料，打算外洩甚至成立新公司。

此外，面板廠也多次出現內鬼洩密案，二○二○年奇美電子工程師涉嫌將ＯＬＥＤ相關技術帶往大陸天馬微電子，且帶多名同仁跳槽；二○○○年代中期，友達、奇美皆曾爆發內部員工攜面板製程技術跳槽大陸，包括京東方、華星光電等。

晶片 台積電 半導體

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