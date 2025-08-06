台積2奈米洩密案 牽動台日半導體競合

檢調與國安人員與台積電協力抓「內鬼」，是過去半個月新竹半導體業界低調談論的熱門話題，原因在於「台積電」與「二奈米」。一個是台灣「護國神山」，一個是全球半導體業界矚目的二奈米技術，此案高度敏感，從台積人最常去的新竹某星巴克咖啡店，到高鐵車站外的排班司機，都成為檢調監控的目標。

本案另一個敏感處，是已被收押的台積電前員工，據傳被捕時已在日商Tokyo Electron（日商東京威力科創，簡稱ＴＥＬ）任職。ＴＥＬ是台積電重要供應商，與亦在發展二奈米技術的日本晶片國家隊Rapidus關係密切，台積電昨天評論本案時，絕口不提ＴＥＬ與Rapidus，反而凸顯此事的不尋常。

台積電有「內鬼」一事，數周前已在半導體業界傳開，有外媒在圈內打聽是否有「共諜」涉入，但昨天有三個獨立消息來源對本報證實，本案確實有牽涉到「外商」，但不是圈內原先傳出的「陸商」，而是日商。消息來源指出，台積電發現有洩密後通報相關單位，檢調開始監控可疑人士，其中有兩名被捕的對象，是在前述咖啡店遭逮。

消息人士透露，台積電月前發現有員工過於一致性進入內網觀看二奈米機密資料，涉案員工每次登入時間嚴格控制在三分鐘即登出，隨即展開監控，經列出這些可疑成員，展開約談後，發現竟透過在家登錄利用手機拍攝二奈米機密資料。

台積電2奈米製程機密外洩 製表／財經中心、地方社會中心

經清查後發現有近九位員工涉案，其中三人屬於寶山廿廠二奈米試產人員，且利用手機拍攝大量資料，在證據確鑿下，直接開除，其餘六人則為研發中心人員，因只是提供二奈米相關資料，未發現集體竊密，因而調離原單位。不過，高檢署與國安人員在七月廿五日到廿八日兵分六路搜索，應是擔心有其他人員也涉案，因而查扣相關人員的硬碟及資料，進行分析。

消息人士說，台積電員工竊取二奈米資料均流向東京威力科創一名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識，這名員工在事發後也離開ＴＥＬ，檢調為此也搜索ＴＥＬ位在新竹兩處辦公室，但調查結果仍有待台灣高檢署進一步說明。

據了解，由於拍攝張數高達四百多張，顯示涉案人員目標就是瞄準台積電最先進的二奈米製程，並將每天討論的試產參數，一一拍下來。至於取得這些機密資料的目的和流向，應是我檢調與國安單位介入調查的重點。