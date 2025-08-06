泛官股支持 台智電獲惠譽國內長期評等AA+

台智電今天取得惠譽國際信評 （Fitch Ratings） 評等結果，獲得長期發行人信用評等「A」及國內長期評等「AA+（twn）」的評級，展望穩定，主因背後有泛官股支持，惠譽預期必要時政府可提供額外支援。

台智電指出，除惠譽國際信評外，也已獲標準普爾（S&P）給予「A-」國際長期信用評等及中華信評「twAA+」國內長期評等，皆為投資級別信評。

公平會7月審議通過台灣智慧電能公司申報結合案，核准由中鋼、中油、中華電信、日月光、聯電、東鋼等6家事業共同經營購售電業務。台智電日前已完成最新一輪15.5億元的增資作業，股東增至14家。

台智電14家股東包含台灣中油、中華電信、中鋼、台灣高鐵、耀華玻璃、ITIC、日月光半導體、聯電、長春石化、東和鋼鐵、東元集團、中美晶、台達電、世界先進，每家持股約介於5%至12.5%之間，經濟部與交通部所屬泛官股公司合計持股過半。

惠譽表示，有鑒於惠譽將台智電視作公共政策企業，且與政府的關聯性強，惠譽「穿透」台智電的直接股東至台灣政府（AA/穩定），並強烈預期台灣政府在必要時會向台智電提供額外支援。

惠譽指出，台灣政府深度參與台智電的設計和建立。惠譽預期政府將透過其相關實體維持對台智電的多數股權，以對台智電擁有強大的影響力。截至2025年底，政府相關實體將持有台智電52.3%的股份，並委任董事會7名成員中的4名。

根據股東協議，台智電股份的任何轉讓都必須獲得至少50%股份的批准，這將確保政府維持穩定的控制權。

惠譽進一步說，台智電除了2025年底前的初始注資新台幣16.5億元之外，尚不需要任何財務支援，預期台智電需要政府預算提供的經常性支援極少，因其股東將透過承接違約買家的合約，確保公司履行合約義務。

惠譽表示，台智電股東的整體信用狀況良好，支撐其承擔違約合約的能力，尤其政府相關實體股東每年用電量超過50億度，如有需要，有能力完全吸收台智電預期每年40億度的供電量。上述股東的信用體質與主權相關聯，或者擁有「A」級別或以上的評等。

不過，惠譽評估台智電的獨立信用狀況為「bbb」，一大原因是銷售合約中固定的利潤率，限制台智電在成本上升時提高價格的能力，因而收入風險被評為「較弱」。

台智電表示，和區塊開發3-1、3-2期都已有接觸，待新董事會組成後，即進行採購評估及決策，預計8月底前召開董事會。