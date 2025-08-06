信驊2025年上半年賺逾四股本

股王信驊（5274）昨（5）日公布今年第2季歸屬母公司稅後純益6.29億元、季減29.1%，年增23.9%，為一年來低點，每股純益（EPS）16.65元，主要受新台幣匯率升值，業外承受匯損所致。

儘管上季獲利失色，信驊上半年仍賺進逾四個股本，累計稅後純益15.16億元，年增68.6%，每股純益40.11元，逼近去年前三季獲利水準。

信驊昨天同步公告今年7月合併營收7.71億元、月減1.4%，年增28.3%。累計今年前七月合併營收50.83億元、年增71.1%，為同期新高。

法人預期，隨AI伺服器需求持續大增，信驊下半年出貨動能將有機會更暢旺，推動全年獲利賺進超過八個股本，代表今年業績將可望再創新高。

信驊昨天股價收4,800元，上漲180元，三大法人同步買超。

信驊2季營收22.47億元、季增8.8%，為歷史新高，年成長65.7%，毛利率67.9%、季增1.7個百分點。累計今年上半年合併營收43.12億元、年成長82.0%，平均毛利率67.1%，年增3.8個百分點。

法人指出，信驊第2季雖然受到新台幣兌美元匯率強勢升值帶來匯損影響，不過，由於美系雲端服務（CSP）大廠拉貨動能續強，使目前主要出貨產品線代號AST2600的BMC晶片出貨量相較第1季更為強勁，且累計今年上半年出貨量相較去年同期雙位數成長，成為今年上半年業績維持高速成長的主要關鍵。

展望下半年營運，法人預計，由於輝達GB200／300的HPC持續被亞馬遜AWS、Meta、Google及微軟等CSP大廠導入，將有機會同步帶動信驊BMC晶片出貨量達到優於上半年水準，全年獲利可望賺進超過八個股本，改寫新猷。