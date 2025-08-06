快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

信驊2025年上半年賺逾四股本

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

股王信驊（5274）昨（5）日公布今年第2季歸屬母公司稅後純益6.29億元、季減29.1%，年增23.9%，為一年來低點，每股純益（EPS）16.65元，主要受新台幣匯率升值，業外承受匯損所致。

儘管上季獲利失色，信驊上半年仍賺進逾四個股本，累計稅後純益15.16億元，年增68.6%，每股純益40.11元，逼近去年前三季獲利水準。

信驊昨天同步公告今年7月合併營收7.71億元、月減1.4%，年增28.3%。累計今年前七月合併營收50.83億元、年增71.1%，為同期新高。

法人預期，隨AI伺服器需求持續大增，信驊下半年出貨動能將有機會更暢旺，推動全年獲利賺進超過八個股本，代表今年業績將可望再創新高。

信驊昨天股價收4,800元，上漲180元，三大法人同步買超。

信驊2季營收22.47億元、季增8.8%，為歷史新高，年成長65.7%，毛利率67.9%、季增1.7個百分點。累計今年上半年合併營收43.12億元、年成長82.0%，平均毛利率67.1%，年增3.8個百分點。

法人指出，信驊第2季雖然受到新台幣兌美元匯率強勢升值帶來匯損影響，不過，由於美系雲端服務（CSP）大廠拉貨動能續強，使目前主要出貨產品線代號AST2600的BMC晶片出貨量相較第1季更為強勁，且累計今年上半年出貨量相較去年同期雙位數成長，成為今年上半年業績維持高速成長的主要關鍵。

展望下半年營運，法人預計，由於輝達GB200／300的HPC持續被亞馬遜AWS、Meta、Google及微軟等CSP大廠導入，將有機會同步帶動信驊BMC晶片出貨量達到優於上半年水準，全年獲利可望賺進超過八個股本，改寫新猷。

信驊 營收

延伸閱讀

搶攻CoWoS散熱材料 勤凱散熱膏送封測大廠認證

中查Nvidia H20「後門」 分析：藉此拚AI晶片自主

鴻海美國AI投資串聯台積電、輝達 打造鐵三角

輝達電力大革命 公布18家夥伴…台達電、光寶大咬商機

相關新聞

台積2奈米技術外洩 押3人…員工內神通外鬼投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（ＴＥ...

新聞幕後／台積2奈米洩密 牽動台日半導體競合

檢調與國安人員與台積電協力抓「內鬼」，是過去半個月新竹半導體業界低調談論的熱門話題，原因在於「台積電」與「二奈米」。一個...

台積洩密非首例…我科技大廠 內鬼案層出不窮

近年科技大廠「內鬼案」層出不窮，台灣護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電就不止一次發生內鬼案，聯電、聯發科、宏達電...

鴻海營收報喜 寫兩大驚奇…第3季營運升溫

鴻海昨（5）日公布7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，主要受惠人工智慧（AI）...

博通推出最強網路晶片 台積先進製程接單添新動能

網通晶片龍頭博通4日推出旗下最強網路晶片「Jericho4」，採台積電3奈米生產，能連結60英里（96.5公里）資料中心...

蘋果市值變老三 關閉陸據點只是第1步？最慘恐步上三星後塵…謝金河：在台早演練過

蘋果的中國變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。