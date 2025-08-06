環球晶半年報 EPS 6.56元

環球晶（6488）昨（5）日公布第2季稅後純益16.8億元，季增15.5%，年減41.6%，為近三季以來最佳，每股純益3.52元；累計上半年毛利率26.1%，年減7.2個百分點，稅後純益31.38億元，年減51.1%，每股純益6.56元。

環球晶第2季合併營收160.1億元，季增2.7%，年增4.5%，環球晶表示，若以美元計算，第2季合併營收達5.2億美元，季增9.7%。第2季毛利率25.8%，季減0.6個百分點。

環球晶董事長徐秀蘭指出，第2季營運面對挑戰，包括台灣與南韓的能源成本都是近十年來最高，新台幣升值也帶來衝擊。同時，該公司正進行擴張，以強化全球布局，並抓住技術演進帶來的結構性成長機會，惟這些策略性投資帶來短期的財務影響，但並不是公司基本面走弱的情況。

環球晶也強調，謹管持續投入先進製程相關擴產，但到第2季底為止，公司計息負債已降至673.43億元，季減6.4%。隨著補助款逐步到位，及新產能下半年陸續開出，公司財務體質韌性將進一步改善。