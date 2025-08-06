大立光第3季毛利率挑戰6字頭

大立光（3008）上季大吃匯損悶虧，吃掉逾三個股本獲利，近期隨新台幣對美元匯率回穩，逼近30大關，外界預期，大立光本季業外匯損變數淡化，加上客戶新機出貨，帶動營收規模放大，產品組合優化，大立光本季毛利率有望衝破55%，甚至逼近「6字頭」大關。

大立光昨（5）日不回應法人預估的財務數字。外界預期，iPhone 17系列新機預計9月亮相，預期大立光本季營收有望「月月高」，惟新機上市後銷售狀況將攸關大立光第4季營運表現。

大立光上季業外匯損高達42.2億元，獲利大失血，單季賺不到一個股本，每股純益7.73元，下探13年來單季新低。儘管匯損導致獲利失色，惟大立光第2季毛利率53.6%，僅季減1.03個百分點，優於預期，連四季站穩「5字頭」之上。

大立光董事長林恩平先前直言：「匯率對營收及毛利率影響滿大的」，估計新台幣對美元匯率升值10%，影響毛利率4至5個百分點，不過，上季匯率對毛利率影響僅2個百分點，主要因新機已開始拉貨，價格好一些，有利於產品組合。

法人關注，因全球總體經濟影響，客戶對新機拉貨與去年同期變化，林恩平回應，「差不了太多，新機一般來說，價格好一些，去年有些大機種是獨家供應，對手只是慢一些。新機開賣前拉貨較為積極，後續看開賣後的狀況再調整。」

外資分析，儘管新台幣大幅升值，大立光第2季毛利率仍大幅優於預期，主因受惠iPhone 17提前拉貨所帶動的較佳產品組合。