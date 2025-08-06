環球晶：矽晶圓市況復甦慢 力拚下半年業績持平

台灣最大、全球前三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（5）日於法說會表示，總體經濟與貿易不確定性仍高，市況復甦速度恐仍緩慢，環球晶力求下半年業績持平上半年或略佳，並希望與客戶協商調整價格，但目前還未有結論。

雖然大環境狀況仍不穩定，徐秀蘭透露，基於貨幣與能源等成本因素，確實接到一些供應商要求調整材料報價，惟因需求疲軟，現階段材料成本還算平穩。

徐秀蘭提到，矽晶圓價格過去三、四季明顯下滑，尤其是非長約報價，但新台幣匯率走強，且能源成本高漲，因此第2季起，環球晶也開始與部分客戶討論調漲產品價格，不過目前尚無最後結論，預期第4季或明年首季時，或許能有一些價格調整。

徐秀蘭坦言，目前市場還有很多變數，但預期今年下半年的狀況，應當可與上半年持平或略佳，環球晶全年以美元計營收表現應有望優於去年。明年下半也有機會優於上半年，帶動2026年表現略優於今年。

環球晶指出，新台幣營收仍受到匯率因素影響，而包括半導體關稅、匯率，以及如義大利廠區補助何時發放等因素，都將影響其下半年的成績。更關鍵的是市場需求動能，這與全球利率政策及總經環境密切相關，最糟的情況已過，但目前還不知道市場能夠多快全然復甦。

徐秀蘭說，下游庫存已趨於穩定，並出現初步回溫跡象，但在總體經濟與貿易不確定性下，復甦速度可能仍然緩慢。且外部風險持續，地緣政治緊張、關稅措施及匯率波動，都仍對供應鏈造成壓力。

針對半導體關稅議題，環球晶強調，該公司的全球布局賦予其策略彈性，可盡量從具最有利條件的地區出貨。目前該公司營收來自美國市場貢獻比重還不到二成。其美國與義大利新廠的產品已開始送樣，預期將自今年下半年至明年上半年逐步帶來營收貢獻，而既有廠區擴產計畫也表現亮眼，日本廠與台灣廠出貨創新高。

資本支出方面，環球晶估計今年將維持與去年相當水準，同時，折舊攤提金額將於今年下半達到高峰。而隨著階段擴張計畫已近尾聲，該公司明年的資本支出應可明顯下降，不過如果接下來美國需求持續強勁，該公司將考慮提前展開當地生產據點的下一步擴張。