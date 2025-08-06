快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

大立光營收月增31% 今年來高點 受惠 i17系列新機鋪貨潮

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008）昨（5）日公布今年7月合併營收營收54.13億元，為今年以來最佳，月增31%，但較去年同期減少0.1%。大立光表示，7月營收走揚，主要受惠客戶新機拉貨動能，預期8月拉貨動能比7月好。

大立光是iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，受惠iPhone 17系列新機鋪貨潮點火，激勵大立光7月業績衝高，累計前七月合併營收316.65億元，年增14%。

大立光看好本季營運展望，董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，從客戶新機拉貨動能觀察，看好7月優於6月，8月也會比7月好，第3季產能滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，惟最終還是要看客戶銷售表現。

談及機器人布局進展，林恩平透露，今年下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P（五片塑膠鏡片）為主，有在研發新的規格中。他直言，機器人產品的規格不高，產品均價（ASP）沒有比較高。

外資預期，iPhone17系列將於8月量產出貨，市場預計將於9月第二周上市銷售，近來供應鏈均加緊趕工出貨。

硬體升級方面，iPhone 17全系列前鏡頭畫素均升級至2,400萬，遠高於iPhone 16系列的1,200萬，有助大立光產品組合提升。

法人指出，iPhone 17 Pro系列潛望鏡頭畫素，由1,200萬升級至4,800萬畫素，三顆後鏡頭均達4,800萬畫素，並支援8K錄影、前後鏡頭同時錄影等功能。

法人指出，除了蘋果外，大立光也是韓廠三星，陸廠華為、小米、OPPO、vivo等品牌旗艦機的鏡頭供應商。隨著下半年旺季來臨、iPhone 17量產出貨，將嘉惠大立光營運。

不過，隨美國陸續公布全球各國對等關稅，導致輸美產品成本上揚，分析師預估，9月亮相的iPhone 17系列三款新機種恐漲價近5%，其中，高階Pro款起售價將首度突破1,000美元大關。

法人憂心，在美國用戶上半年提前換機，加上iPhone 17系列漲價，以及蘋果可能要求供應商吸收部分新增加的關稅成本，預期對大立光等iPhone供應鏈後市營運投下變數。

大立光昨天股價收2,420元，上漲40元，外資反手賣超，本土投信及自營商站在買方。

iPhone 大立光

延伸閱讀

川普揚言大幅提高對印度關稅 進口藥品稅率將達250%

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

iPhone 17恐因關稅貴千元！鄉民酸「果粉不在意」：全球為川普政策買單

百萬YouTuber阿滴不藏私教你高效工作流 這5個Mac設定、使用技巧學起來

相關新聞

台積2奈米技術外洩 押3人…員工內神通外鬼投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（ＴＥ...

新聞幕後／台積2奈米洩密 牽動台日半導體競合

檢調與國安人員與台積電協力抓「內鬼」，是過去半個月新竹半導體業界低調談論的熱門話題，原因在於「台積電」與「二奈米」。一個...

台積洩密非首例…我科技大廠 內鬼案層出不窮

近年科技大廠「內鬼案」層出不窮，台灣護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電就不止一次發生內鬼案，聯電、聯發科、宏達電...

蘋果市值變老三 關閉陸據點只是第1步？最慘恐步上三星後塵…謝金河：在台早演練過

蘋果的中國變數。

大立光營收月增31% 今年來高點 受惠 i17系列新機鋪貨潮

大立光昨（5）日公布今年7月合併營收營收54.13億元，為今年以來最佳，月增31%，但較去年同期減少0.1%。大立光表示...

環球晶：矽晶圓市況復甦慢 力拚下半年業績持平

台灣最大、全球前三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（5）日於法說會表示，總體經濟與貿易不確定性仍高，市況復甦速度恐仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。