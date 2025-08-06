大立光營收月增31% 今年來高點 受惠 i17系列新機鋪貨潮

大立光（3008）昨（5）日公布今年7月合併營收營收54.13億元，為今年以來最佳，月增31%，但較去年同期減少0.1%。大立光表示，7月營收走揚，主要受惠客戶新機拉貨動能，預期8月拉貨動能比7月好。

大立光是iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，受惠iPhone 17系列新機鋪貨潮點火，激勵大立光7月業績衝高，累計前七月合併營收316.65億元，年增14%。

大立光看好本季營運展望，董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，從客戶新機拉貨動能觀察，看好7月優於6月，8月也會比7月好，第3季產能滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，惟最終還是要看客戶銷售表現。

談及機器人布局進展，林恩平透露，今年下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P（五片塑膠鏡片）為主，有在研發新的規格中。他直言，機器人產品的規格不高，產品均價（ASP）沒有比較高。

外資預期，iPhone17系列將於8月量產出貨，市場預計將於9月第二周上市銷售，近來供應鏈均加緊趕工出貨。

硬體升級方面，iPhone 17全系列前鏡頭畫素均升級至2,400萬，遠高於iPhone 16系列的1,200萬，有助大立光產品組合提升。

法人指出，iPhone 17 Pro系列潛望鏡頭畫素，由1,200萬升級至4,800萬畫素，三顆後鏡頭均達4,800萬畫素，並支援8K錄影、前後鏡頭同時錄影等功能。

法人指出，除了蘋果外，大立光也是韓廠三星，陸廠華為、小米、OPPO、vivo等品牌旗艦機的鏡頭供應商。隨著下半年旺季來臨、iPhone 17量產出貨，將嘉惠大立光營運。

不過，隨美國陸續公布全球各國對等關稅，導致輸美產品成本上揚，分析師預估，9月亮相的iPhone 17系列三款新機種恐漲價近5%，其中，高階Pro款起售價將首度突破1,000美元大關。

法人憂心，在美國用戶上半年提前換機，加上iPhone 17系列漲價，以及蘋果可能要求供應商吸收部分新增加的關稅成本，預期對大立光等iPhone供應鏈後市營運投下變數。

大立光昨天股價收2,420元，上漲40元，外資反手賣超，本土投信及自營商站在買方。