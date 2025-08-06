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鴻海營收報喜寫兩大驚奇 資通訊產品進入旺季 第3季營運升溫

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）昨（5）日公布7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，主要受惠人工智慧（AI）相關產品動能持續，以及電腦終端產品與消費智能產品需求同步暢旺，預期第3季營運將優於第2季。

展望本季，鴻海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季呈現季增及年增表現，惟仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海前七月合併營收4.53兆元，年增17.62%，亦為同期新高。

依鴻海7月營收表現，其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與前一月相比呈強勁成長。法人表示，鴻海「消費智能產品類別」營收來源主要是iPhone，由於7月較6月強勁成長，顯示來自iPhone的需求暢旺，隨著蘋果將在9月亮相新一代iPhone 17系列，可望帶動鴻海進入第3季傳統出貨旺季。

至於鴻海7月的「元件及其他產品類別」呈顯著成長，「雲端網路產品類別」則約略持平。鴻海表示，7月的AI拉貨動能持續，惟受匯率以及網通產品影響，因此，「雲端網路產品類別」與6月相比，約略持平。

鴻海7月合併營收年增 7.25%。其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠於AI雲端產品需求動能強勁。「電腦終端產品類別」呈約略持平。受到匯率的影響，使得「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」與去年同期相比，則呈現約略衰退。

鴻海前七月合併營收4.53兆元，年增17.62%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠AI雲端產品需求暢旺，以及主要業務相關零組件拉貨強勁 。「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」表現約略持平。

鴻海昨天股價大漲4.5元，收184.5元，成交量5.08萬張，並站上五日、10日、20日與60日均線。


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