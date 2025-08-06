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ChatGPT 升級 透露 GPT-5本周亮相 鴻海、廣達等受惠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
ChatGPT產品副總裁特利並透露，「本周是重要的一周」，市場預料，特利的這番預告，可能意味著GPT-5即將問世。路透
ChatGPT產品副總裁特利並透露，「本周是重要的一周」，市場預料，特利的這番預告，可能意味著GPT-5即將問世。路透

OpenAI迎來爆炸性成長，ChatGPT周活躍用戶數飆升至7億，年增超過四倍，付費商業用戶數量近兩個月也大增超過66%。ChatGPT產品副總裁特利並透露，「本周是重要的一周」，市場預料，特利的這番預告，可能意味著GPT-5即將問世。

業界看好，OpenAI周活躍用戶數持續呈現指數級成長，付費用戶成長率也同步加速，GPT-5問世後更將進一步刺激用戶採用意願，可望催動AI伺服器建置需求，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等AI伺服器協力廠，營運沾光。

OpenAI的ChatGPT產品副總裁特利在社群平台X上表示，ChatGPT產品每周活躍用戶數將達到7億，較去年同期成長超過四倍，「每天人們和團隊都在學習、創造和解決更棘手的問題」。

同時，隨著企業與教育機構進一步整合AI工具，OpenAI目前付費商業用戶已達500萬，高於6月時的300萬戶，商業化腳步持續加速。根據OpenAI公布的資料，目前ChatGPT產品每日用戶發送訊息數已突破30億則，且成長速度持續加快。

目前OpenAI年化經常性營收（ARR）已從6月的100億美元增加至130億美元，並預計年底前突破200億美元。

OpenAI下一代旗艦AI大語言模型GPT-5目標是統一OpenAI所有工具，整合包括o3及o4-mini等子模型，打造偕同運作的AI團隊，更貼近「多代理系統」。

OpenAI執行長奧特曼先前也透露，GPT-5的定位不僅是聊天機器人升級版，而是一個可以「執行任務」的AI系統。

隨著GPT-5朝簡化產品線發展，並加速整合多模型架構，推動AI系統朝更高效、強大的方向演進，可望引爆下一波AI需求，進一步催動AI伺服器等AI基礎建設需求水漲船高。

OpenAI目前雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，都將同步大啖商機。

AI GPT 伺服器

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