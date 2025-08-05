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台積電管控嚴謹…爆員工竊營業秘密 半導體業專家難以置信

中央社／ 新竹5日電
台積電。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台積電。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

晶圓代工廠台積電爆發員工涉嫌非法取得營業秘密事件，半導體產業專家表示，這事件對於台積電營運影響應可控，不過，台積電等相關關係人形象將會因而受損。

日經亞洲報導，台積電爆發疑似技術外洩事件，部分前員工在任職期間涉嫌違規取得2奈米製程技術，涉案人員已遭解職。

台積電表示，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採取相關法律行動。至於營業秘密是否為2奈米製程技術，台積電指出，由於此案已進入司法程序，不便就細節多做說明。

外界向來認為台積電管控嚴謹，台積電這次爆發員工涉嫌非法取得營業秘密事件震撼各界。半導體產業專家說，對於台積電這次事件感到難以置信，不過，機制、系統嚴謹，在人的行為管理依然是防不勝防。

專家表示，台積電近年大舉擴張，大幅晉用新進員工，難以落實過去紀律嚴明的文化。雖然半導體業面臨人才短缺的困境，台積電在人事晉用上仍應做好把關，並強化內稽。

專家指出，半導體重要性近年大幅提升，已成為各國重要戰略物資，台積電因先進製程技術居全球獨霸地位，是世界各國爭取合作的目標。台積電在擴大全球布局的同時，也應加強防範意識，確保股東權益。

台積電製程技術營業秘密是否已外流仍待調查，專家表示，台積電對手若取得營業秘密，確實可能加速量產速度；不過，在無法取得關鍵參數的情況下，依然難有好良率，對於台積電未來營運影響應可控。

專家指出，台積電過去曾經控告中國大陸晶圓代工廠中芯國際侵權，台積電這次也可以對於不法使用營業秘密的廠商採取法律行動。

專家說，這次員工涉嫌非法取得營業秘密事件，勢必會造成台積電及相關關係人形象受損，應審慎以對，對外說明。

台積電表示，將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，確保公司競爭優勢及營運穩定。為提升員工對機密資訊保護的意識，將加強機密資訊保護（PIP）政策宣導。

台積電 半導體 晶圓代工廠

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