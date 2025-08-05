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三元科技設置「表後儲能櫃」 高雄議員憂欠缺安全指引

聯合報／ 記者徐白櫻林保光／高雄即時報導
立委賴瑞隆今在小港區公所召開三元能源公司火災事故第二次檢討會，議員陳麗娜擔心工業區廣設表後儲能櫃，居民不了解是否有安全疑慮，中央也欠缺安全指引。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今在小港區公所召開三元能源公司火災事故第二次檢討會，議員陳麗娜擔心工業區廣設表後儲能櫃，居民不了解是否有安全疑慮，中央也欠缺安全指引。記者徐白櫻／攝影

三元科技公司高雄小港廠建置儲能櫃，高市議員陳麗娜今在檢討會提出，政府在全國工業區獎勵推動「表後儲能」，三元及鄰近的中鋼公司都有設置「表後儲能櫃」，這次大火也同樣引發居民擔憂儲能櫃是否存在安全隱憂，相關單位不該連個安全指引也沒有。

高雄市消防局表示，有關儲能系統安全指引部分，內政部訂有「提升儲能系統消防安全管理指引」等行政指導規定，供儲能系統據以製作火災風險評估、設置消防安全設備及制定緊急應變計畫時參採依循。

另依據「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」規定，主管機關是高雄市政府經濟發展局，由經發局審查設置。

台泥子公司三元能源7月14日爆炸起火，立委賴瑞隆今在小港區公所邀集相關單位召開第二次檢討會。

議員陳麗娜指出，儲能櫃分為「表前」與「表後」兩種，表前儲能都是台電自己在做，三元設置的是表後儲能，將台電巔峰時發的電存到電池儲能櫃內，要用時再拿出來，中央預計今年起要推廣至各工業區，每1MW（1000瓩）可補助百萬元，三元有八個MW、另外中鋼有六點三MW，全國工業區同步推動，中央卻沒有安全指引。

「我心裡非常擔心！」陳麗娜說，三元裡面都是電池，能量非常大，幸好此次沒有危及表後儲能櫃，萬一有危及，無從得知會對工業區及附近居民造成怎樣的影響？臨海工業區應該好好評估設置的必要性。此外，每家公司特質不一樣，是否每家公司都合適，資訊不夠完整，民眾無從了解儲能櫃是否可能成為不定時炸彈，安全疑慮大，她建議三元拿掉。

高雄市消防局說明，依據消防署規畫，強化地方自主防救災量能、建構全民防災網絡，對交通、水資源、能源及電信等領域，推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」建置與培訓工作，去年培訓8支T-CERT隊伍，今年度將再新增8支隊伍，成為社區、企業及重要設施自主緊急應變隊伍；培訓內容涵蓋災害應變、基礎救護、通訊協作與輕型救援等，盼公、私協力共築防線，提升災害初期的自救與互助能力，形成第一線「在地人救在地人」的防災支援網。

高雄市 陳麗娜 三元能源

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